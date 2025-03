São Paulo promove oficina gratuita sobre mulheres no mercado de trabalho

A Prefeitura de São Paulo está com inscrições abertas para a oficina gratuita Seminário: Trabalho e Igualdade: A Participação das Mulheres no Mercado de Trabalho Paulistano. A iniciativa visa debater sobre os desafios, oportunidades e caminhos para a inserção profissional feminina.

Participam do evento o Thiago Fontes, técnico do Observatório do Trabalho da Cidade de São Paulo; Cristina Vieceli, especialista em Análise de Gênero pela American University; Simone Cristina Coordenadora do Trabalho da Prefeitura de São Paulo; e Mariana Henriques da Secretaria de Educação; Cristiane Pinheiro do programa Tem Saída.

Observatório do Trabalho

Pesquisando e avaliando a atividade econômica, as ocupações, o perfil do trabalhador, o rendimento e as condições de trabalho em diversos setores, os Observatórios do Trabalho são serviços desenvolvidos pelo DIEESE, em parceria com municípios, estados e atores sociais, que subsidiam a formulação de políticas públicas de emprego e renda.

As informações e o conhecimento produzidos permitem a compreensão dos problemas que impedem a inclusão social pela falta de trabalho. Em várias localidades, foram desenvolvidos sistemas de georreferenciamento do mercado de trabalho e de políticas públicas de emprego, trabalho e renda, estudos sobre tendências, bancos de informações, pesquisas etc.