GRU Airport recebeu 3,42 milhões de passageiros em maio

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, movimentou 3,42 milhões de passageiros em maio de 2024, mais de 110 mil por dia, em média. O número é superior ao observado no mesmo período do ano passado, quando 3,29 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram pelo maior complexo aeroportuário do país. A movimentação acumulada nos primeiros cinco meses do ano soma 17,19 milhões de viajantes.

Em maio, foram realizados 23,5 mil pousos e decolagens. Os destinos nacionais tiveram uma média de 69,57 mil passageiros diariamente, numa média de 549 operações por dia. Neste período, houve a operação de 53 rotas domésticas, as mais procuradas formam os destinos Recife, Rio de Janeiro, Confins e Curitiba.

As operações internacionais movimentaram na média 40,7 mil passageiros por dia em 208 operações. Guarulhos ligou os viajantes a 50 localidades em quatro continentes. Santiago, Buenos Aires, Madri e Miami foram os destinos com mais passageiros em maio.