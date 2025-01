Gravações da 8ª edição do Samba com as Mãos acontecem nesta quinta (9) e sexta (10)

A Prefeitura de São Paulo lançou uma iniciativa inovadora, denominada Programa Samba com as Mãos, que visa promover a inclusão de pessoas com deficiência auditiva e surdas durante o Carnaval. Este projeto, que já está em sua oitava edição, é realizado em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP).

As gravações dos sambas-enredos das escolas de samba da capital paulista terão interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras), garantindo que todos possam vivenciar a festa momesca. Na próxima quinta-feira (9), um grupo composto por oito intérpretes de Libras dará início ao trabalho de tradução dos 22 sambas, com a expectativa de concluir a tarefa até a sexta-feira (10). O processo ocorrerá na Fábrica do Samba, contando com o apoio de membros das escolas, além de intérpretes e pessoas surdas.

A tradução dos sambas requer um cuidadoso estudo e pesquisa devido à complexidade das letras, que frequentemente incluem expressões de origem africana e ditados populares. Para garantir a precisão e a adequação cultural das traduções, a colaboração com os autores das letras é fundamental, assegurando que nenhuma nuance seja perdida no contexto.

A divulgação do Programa Samba com as Mãos será feita através das redes sociais da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), seguindo a ordem dos desfiles para engajar o público e destacar essa importante ação inclusiva durante o Carnaval paulistano.