Grande SP tem o menor número da história de roubos de veículos em janeiro

As cidades da região metropolitana de São Paulo registraram queda nos principais índices criminais em janeiro deste ano. Houve retração nos homicídios dolosos, roubos em geral e de estupros. Além disso, os roubos de veículos atingiram o menor número da série histórica para o período.

No primeiro mês do ano, a grande São Paulo teve uma queda de 34% nos roubos de veículos, comparado ao mesmo período de 2023. Foram 1.095 registros em janeiro do ano passado, contra 721 boletins de ocorrências em 2024. Essa quantidade é a menor da série histórica para o mês, que teve início em 2001.

Os roubos em geral também seguem em queda. O mês terminou com 3.616 registros de ocorrências, 20% a menos que janeiro do ano passado, quando foram contabilizados 4.519 roubos. Essa foi a menor quantidade registrada na grande São Paulo desde 2008.

A eficácia das ações coordenadas entre as forças de segurança, aliada ao investimento em tecnologia e inteligência policial, permitiu a redução dos roubos de carga. No ano passado, a região foi palco de 158 crimes em janeiro, passando para 115 registros em 2024, uma redução de 27,5%.

Os furtos em geral tiveram um acréscimo de 3,9%, passando de 7.096 no ano passado para 7.375 em janeiro de 2024. Os furtos de veículos permaneceram praticamente estáveis de um ano para o outro: de 1.953 para 1.956 no primeiro mês de 2024.

Homicídios dolosos têm redução

Os crimes contra a vida registraram decréscimo em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. As forças de segurança conseguiram evitar 23 homicídios dolosos. Ao todo, foram 37 casos em 2024, contra 60 ocorrências dessa natureza no ano passado. Ainda houve três casos de latrocínio no primeiro mês de 2024. Essa queda nos índices de crimes violentos é um indicativo das políticas de segurança implementadas na região metropolitana.

Na Grande São Paulo, foram 53 denúncias de estupros em janeiro deste ano, contra 54 registrados no mesmo mês do ano passado. As queixas de estupro de vulnerável aumentaram, passando de 155 para 183 casos em janeiro. No período, foram três ocorrências de feminicídio.

Número de veículos recuperados cresce

A ampliação do policiamento ostensivo e das investigações por parte da Polícia Civil contribuiu para o aumento na quantidade de veículos recuperados. Em janeiro, foram 1.126 veículos apreendidos, contra 854 no mesmo mês do ano passado, alta de 31,9%.

Como resultado da intensificação dessas ações, as forças de segurança prenderam 2.005 infratores ao longo do primeiro mês do ano. Também foram retiradas das ruas 141 armas de fogo ilegais, um aumento de 28,5%, quando comparado com janeiro de 2023. Além disso, houve a apreensão de 791 quilos de drogas, a maior parte de cocaína (258 quilos).