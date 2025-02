Grande ABC elege integração de dados como prioridade para Segurança

Reunião realizada nesta sexta-feira (14/2) pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC entre os secretários municipais e comandantes das Guardas Civis Municipais (GCMs) da região definiu as principais pautas prioritárias para Segurança nas sete cidades, conforme deliberação da assembleia geral de prefeitos. O principal tema elencado da lista foi a evolução na integração de sistemas (municipal, estadual e federal) e acesso aos dados detalhados sobre as ocorrências criminais com os municípios.

Atualmente, as prefeituras possuem acesso as informações quantitativas disponíveis pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), que apontam somente a quantidade de delitos em cada cidade. A proposta é assinar uma parceria da região com o governo estadual para que as GCMs também possam acessar banco de dados qualitativos, que informe, por exemplo, horário, local e histórico das ocorrências. Isso permitiria um melhor planejamento e direcionamento das ações ostensivas das guardas e, consequentemente, maior assertividade nas operações.

Outra pauta discutida na reunião foi o uso da tecnologia no combate ao crime. Na semana passada, os prefeitos da região realizaram visita ao projeto Smart Sampa, central de monitoramento inteligente da Prefeitura de São Paulo. Por deliberação da Assembleia dos Prefeitos, os secretários municipais e comandantes das GCMs das sete cidades também iniciaram diálogo sobre a possibilidade de avançar neste tema regionalmente complementando a estrutura existente.

Também foi tratado no encontro realizado pelo Consórcio ABC alternativas para os municípios, por meio da cooperação entre as GCMS e as prefeituras, realizarem treinamento conjunto para os guardas civis. Também foi destacada a importância da interlocução com a SSP e com as Polícias Civil e Militar para realização de operações conjuntas, além de ações integradas com outras áreas das prefeituras.

Entre outras demandas, os municípios apontaram ainda a necessidade de apoio do Governo do Estado para a aquisição de equipamentos, materiais e viaturas.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, ressaltou que, unidos, os municípios, ganham mais força para melhorar a Segurança Pública da região. ” A principal demanda apontada é a necessidade de as prefeituras terem acesso aos dados detalhados das ocorrências criminais e do banco de dados do governo estadual, para que a gente planejar ações municipais mais assertivas. Também aprofundamos as conversas sobre como avançarmos em uma cooperação entre as GCMs do Grande ABC e possibilidades de um trabalho integrado entre os municípios”, afirmou.