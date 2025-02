Prefeitos da Região Metropolitana conhecem central do Smart Sampa

Nesta terça-feira (4), prefeitos das principais cidades da Região Metropolitana de São Paulo foram convidados pelo prefeito Ricardo Nunes a conhecer o Smart Sampa, considerado o maior programa de monitoramento por câmeras do Brasil. O encontro teve como objetivo apresentar as funcionalidades dessa plataforma inovadora, que permite o acompanhamento em tempo real de ocorrências e que já demonstrou resultados expressivos em seus primeiros sete meses de operação.

Marcelo Pereira / SECOM

Durante a apresentação, Nunes destacou os feitos do programa, que incluem a captura de 586 foragidos da Justiça e a prisão de 1.787 criminosos em flagrante, além da localização de 31 pessoas desaparecidas. “Os gestores municipais estão aqui para conhecer essa tecnologia com o intuito de implementá-la em suas respectivas cidades. O Smart Sampa tem se mostrado um sucesso no combate à criminalidade, utilizando reconhecimento facial para colocar bandidos atrás das grades”, afirmou.

Localizado na Rua Quinze de Novembro, no Centro Histórico, o Smart Sampa tem se tornado um elemento transformador nas estratégias de segurança pública municipal. A iniciativa coloca a tecnologia no centro do planejamento e execução das operações da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Defesa Civil, promovendo uma integração eficaz com outras forças de segurança, como a Polícia Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros e órgãos municipais como CET e SAMU.

Os visitantes puderam explorar as instalações do edifício que abriga o sistema. A estrutura conta com vários andares destinados à infraestrutura necessária para o funcionamento da central. O destaque da visita foi a sala de monitoramento, que opera ininterruptamente com aproximadamente 250 agentes dedicados ao monitoramento das 23 mil câmeras estrategicamente posicionadas pela cidade.

O secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, ressaltou que o Smart Sampa utiliza algoritmos sofisticados que emitem alertas em tempo real para as viaturas mais próximas aos locais onde ocorrências são identificadas, assegurando respostas rápidas. “Esse projeto bem estruturado pelo prefeito Nunes tem proporcionado resultados notáveis na captura de criminosos, incluindo traficantes e estupradores, além de permitir intervenções imediatas em casos como roubos e vandalismos”, comentou Morando.

A expansão do Smart Sampa é contínua, com planos para aumentar o número de câmeras instaladas. A meta é atingir 30 mil dispositivos até dezembro de 2025. Atualmente, cerca de 5 mil câmeras operam em parceria com a iniciativa privada por meio de editais públicos.

Desde janeiro deste ano, o programa também passou a acessar dados do governo federal para identificar veículos roubados ou furtados, utilizando cerca de 4.000 câmeras equipadas com essa tecnologia. Além disso, faz uso do cadastro de procurados da Secretaria de Segurança Pública e da lista de pessoas desaparecidas mantida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).

Os primeiros meses do Smart Sampa já revelaram sua relevância na segurança pública local. Recentemente, um integrante da máfia chinesa foragido desde 2023 foi capturado após ser identificado pelas câmeras enquanto caminhava pela Rua 25 de Março. Outro caso emblemático foi a detenção de um estuprador condenado a 73 anos que foi reconhecido pelo sistema enquanto se deslocava em uma bicicleta no Centro.

Marcelo Pereira / SECOM

Ainda em janeiro, um homem procurado pela Justiça do Ceará foi preso na Zona Leste após ser identificado pelo reconhecimento facial nas dependências do CEU Inácio Monteiro. Além disso, dois indivíduos foram detidos ao serem filmados durante uma tentativa de roubo em uma escola infantil na Zona Sul da capital.