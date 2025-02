Consórcio ABC define temas prioritários para drenagem urbana da região

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC reuniu nesta quinta-feira (13/2) representantes de várias secretarias municipais da região para discutir as principais demandas e prioridades do Grupo de Trabalho (GT) Drenagem Urbana, conforme deliberação da assembleia geral de prefeitos de janeiro.

A pauta da reunião deu andamento à agenda realizada pela entidade regional na última segunda-feira (10/2) com a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, em que as prefeituras puderam aprofundar o diálogo com o Estado sobre programas e projetos nesta área.

Um dos principais assuntos destacados como prioridade do Consórcio ABC em 2025 foi a revisão do Plano Regional de Macro e Microdrenagem do Grande ABC, produzido em 2016 pela entidade regional, e que será atualizado com recurso de aproximadamente R$ 3,2 milhões do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). O estudo irá traçar um novo panorama da drenagem urbana da região, apontando possíveis intervenções necessárias e novas tecnologias a serem utilizadas no combate às enchentes.

Foi este estudo que, por exemplo, indicou a construção do Piscinão Jaboticabal como a obra de maior impacto regional no combate às enchentes. Atualmente em obras, o projeto foi destravado pelo Estado em março de 2019 graças a pleito do Consórcio ABC, após fortes chuvas que atingiram a região.

A proposta do Consórcio ABC é usar a atualização do plano como base na indicação de pleito de recursos ao governo estadual para novas obras na área. Outra alternativa é buscar recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, anunciada nesta semana pelo Governo Federal e que deve disponibilizar recursos para drenagem.

Outras prioridades listadas foram a adesão do Grande ABC ao Programa Rios Vivos, programa do governo estadual focado no desassoreamento de rios e córregos, e o monitoramento permanente, junto ao SP Águas, da limpeza dos piscinões do Grande ABC, responsabilidade do Estado.

Ainda durante a reunião, foram apresentadas a elaboração dos Planos Municipais de Redução de Riscos para Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra (Santo André e Mauá já executam projeto com objeto semelhante), por meio de recurso de R$ 1,49 milhão conquistado pelo órgão intermunicipal também junto ao Fehidro, assim como a articulação e monitoramento permanente junto ao Governo do Estado para limpeza e desassoreamento dos piscinões instalados na região.

“Foi uma reunião de planejamento das ações regionais e que serviu para definirmos quais serão as nossas prioridades para o setor neste ano. Este é um tema que não pode ser tratado individualmente, porque vivemos em uma região em que rios e córregos passam por várias cidades. Portanto, o planejamento precisa ser feito em âmbito regional e de maneira antecipada, como estamos fazendo”, afirmou o secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva.