Grammy arrecadará fundos aos incêndios florestais de Los Angeles

O Grammy Awards de 2025 estão programados para ocorrer no dia 2 de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, com uma missão ampliada de arrecadar fundos para as vítimas dos incêndios florestais que devastaram a Califórnia.

A cerimônia, transmitida ao vivo, terá a artista Beyoncé como destaque principal, liderando com 10 indicações. Outros grandes nomes, como Taylor Swift, Charli XCX, Post Malone, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar e Chappell Roan, também disputam prêmios em diversas categorias.

Em carta à comunidade musical, Harvey Mason Jr., CEO da Recording Academy, e Tammy Hurt, presidente do conselho, expressaram pesar pela situação na região: “Estamos profundamente entristecidos pelos efeitos devastadores dos incêndios florestais em Los Angeles. Nossos pensamentos estão com todos aqueles que foram impactados por essa tragédia.”

Os líderes confirmaram a realização do evento na data prevista: “Trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais, o 67º Grammy Awards terá um novo propósito: arrecadar fundos para iniciativas de socorro aos incêndios florestais e homenagear os socorristas que arriscam suas vidas pela população.”

Apesar de discussões sobre um possível adiamento, fontes revelaram que a Academia optou por manter o evento como uma plataforma de apoio e solidariedade.

A Recording Academy e a MusiCares já iniciaram esforços pelo Los Angeles Fire Relief Effort, com uma doação inicial de US$ 1 milhão e distribuição de mais de US$ 2 milhões em auxílio emergencial a músicos e profissionais afetados.

“Em tempos desafiadores, a música oferece conforto e esperança. O Grammy 2025 será uma celebração não apenas da arte, mas também do espírito resiliente de Los Angeles”, concluiu Mason Jr.

O evento se transforma em um marco de compaixão e solidariedade, unindo a celebração artística e o apoio à comunidade local em meio às adversidades.