Incêndios florestais na Califórnia: evacuações e medidas de emergência

A Polícia emitiu uma ordem de evacuação nas proximidades do parque, abrangendo a famosa Hollywood Boulevard. O tráfego nas vias da região se intensificou à medida que os residentes tentavam deixar o local. Informações da imprensa local indicam que alguns moradores utilizaram moletons para proteger o rosto da fumaça densa.

Além disso, um novo foco de incêndio foi identificado em Studio City, próximo ao parque dos Estúdios da Universal Pictures, localizado a aproximadamente 6 km do parque Runyon Canyon.

Kevin McGowan, diretor de gestão de emergências do Condado de Los Angeles, abordou a situação em uma coletiva de imprensa, destacando a gravidade da crise.

Os incêndios florestais na Califórnia têm causado devastação significativa, resultando na morte de cinco pessoas e na destruição de milhares de residências. Em resposta a essa emergência, o presidente Joe Biden anunciou uma declaração de emergência para facilitar assistência financeira aos governos locais afetados. Essa medida visa cobrir pelo menos 75% dos custos associados ao combate às chamas enfrentados pelo estado da Califórnia.

Para auxiliar no combate aos incêndios, o governo federal mobilizou cinco grandes aviões-tanque, dez helicópteros e uma frota de veículos especializados.

Mais de 13 mil residências estão ameaçadas ou já foram consumidas pelas chamas, incluindo propriedades de celebridades como Paris Hilton. De acordo com as autoridades do condado de Los Angeles, aproximadamente 32,5 mil pessoas receberam ordens para evacuar suas casas nas cidades de Pasadena, Altadena e Sierra Madre.