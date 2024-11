Grammy 2025: descubra os favoritos e surpresas da premiação musical mais esperada dos EUA

O Grammy Awards, renomada cerimônia de premiação musical dos Estados Unidos, revelou na última sexta-feira, 8 de novembro, a lista dos indicados para sua edição de 2025. A divulgação ocorreu por meio de uma transmissão ao vivo no canal do YouTube da Recording Academy, com apresentação inicial de Denny Directo e Cassie Dilaura, representantes do Grammy Museum. Entre os artistas destacados nas indicações estão Billie Eilish, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Beyoncé, todos figurando em diversas categorias.

Durante o evento de anúncio, Harvey Mason Jr., presidente da Recording Academy, destacou a relevância da instituição para o cenário musical global. “Aqueles que criam música merecem uma organização dedicada a apoiar seu bem-estar. A Recording Academy existe precisamente para defender seus direitos, oferecer treinamento e oportunidades de carreira, além de fornecer suporte direto aos que necessitam”, afirmou Mason Jr.

Sabrina Carpenter e Chappell Roan se destacaram ao serem nomeadas nas quatro categorias principais: Gravação do Ano, Música do Ano, Artista Revelação e Álbum do Ano. Sabrina concorre com seu álbum “Short n Sweet” e as faixas “Please Please Please” e “Espresso”. Já Chappell Roan participa com a música “Good Luck, Babe” e seu álbum inaugural “The Rise and Fall of a Midwest Princess”.

Na disputa pelo título de Artista Revelação, outros nomes chamam atenção, como o cantor country Shaboozey, a veterana banda Khruangbin, a aclamada cantora britânica Raye e os fenômenos do TikTok Teddy Swims e Benson Boone.

Representando o Brasil, Anitta recebeu indicação na categoria de Melhor Álbum Pop Latino com “Funk Generation“. Esta é a primeira vez que ela aparece nesta categoria após ter sido indicada como Artista Revelação em 2023.

Billie Eilish marcou presença em duas categorias com “Birds of a Feather” e também no Álbum do Ano com “Hit Me Hard and Soft”. Charli XCX não foi indicada para Música do Ano, mas competirá por Álbum do Ano com “Brat” e Gravação do Ano com “360”, sendo também reconhecida nas categorias eletrônicas.

Outro destaque é Taylor Swift, que busca sua quinta vitória em Álbum do Ano com “Tortured Poets Department”, visando se consolidar como recordista nesta categoria. Além disso, Swift concorre em Música e Gravação do Ano com “Fortnight“, colaboração com Post Malone.

Beyoncé, maior vencedora da história dos Grammys com 32 estatuetas, almeja conquistar pela primeira vez uma das categorias principais. Este ano, ela disputa três das quatro categorias mais cobiçadas com as obras “Texas Holdem” em Música e Gravação do Ano e “Cowboy Carter” em Álbum do Ano.

O Grammy 2025 está agendado para ocorrer no dia 2 de fevereiro em Los Angeles. No Brasil, a cerimônia será transmitida pelos canais Max e TNT, mantendo a tradição dos anos anteriores.