Graduação em Segurança Pública é diferencial aos profissionais da área

Proporcionar aos profissionais da área uma base teórica sólida, essencial para a atuação prática, com análise de casos reais, tanto no Brasil quanto no exterior, permitindo um contato direto com estratégias eficazes e inovadoras, é parte dos objetivos do Curso de Tecnologia em Segurança Pública da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). O curso é destinado a profissionais que já integram as carreiras da Segurança Pública, como guardas civis municipais, polícia penal, polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, além de polícias civis e militares estaduais, com aulas online e encontros presenciais uma vez por semana no campus Barcelona. As inscrições para ingesso no curso ainda este semestre estão abertas até domingo (23/3), no site https://uscs.edu.br/vestibular/.

Membro do pelotão ROMU (Rondas Ostensivas Muncipais) de São Caetano do Sul, cursando o 3º semestre do curso na USCS, Flavio Medeiros conta que o curso tem feito diferença no seu dia a dia, não só como profissional: “Estou gostando muito do curso, está agregando muito no dia a dia profissional e na minha vida pessoal também. A minha matéria preferida é criminologia, tentar entender a mente do criminoso é algo fascinante. E as aulas do Professor David fazem com que seja mais fácil aprender”. Com mais de 15 anos na área, Flávio ingressou na Guarda Municipal de São Caetano em 2009. Além do aprendizado, para ele, o curso é uma realização “Estou cursando pela primeira vez uma universidade, o que sempre foi um sonho, e agora estou realizando”, conta.

“Além de oferecer uma formação teórica baseada na prática, o curso agrega conhecimento e valor aos profissionais ao proporcionar um ambiente acadêmico que estimula a reflexão e o debate qualificado. O contato com diferentes perspectivas e metodologias permite que os alunos ampliem sua visão sobre o próprio trabalho e desenvolvam soluções mais eficazes para os desafios da segurança pública. Assim, o curso não apenas qualifica, mas também fortalece a atuação dos profissionais, preparando-os para enfrentar as complexidades da área com embasamento técnico e científico“, explica o docente e Coordenador do Observatório de Segurança Pública da USCS, Prof. David Siena.

O Curso de Tecnologia em Segurança Pública é oferecido na modalidade semipresencial, com aulas presenciais uma vez por semana, no período noturno, no Campus Barcelona. O curso é voltado para os profissionais que já integram as carreiras da Segurança Pública. Desta forma, entre os documentos necessários para efetivação da inscrição/matrícula, é necessária a comprovação documental de atuação na carreira de segurança pública. O valor da inscrição é de R$ 40,00. A forma de seleção é uma redação on-line que o(a) candidato(a) deve realizar até o dia 24 de março de 2025, na área do candidato, à qual ele terá acesso após concluir sua inscrição. A previsão de início das aulas é dia 1º de abril.