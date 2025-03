São Caetano dá início à Operação São Caetano Proteção Total

A Prefeitura de São Caetano do Sul, dando continuidade às ações de combate à criminalidade, iniciou a Operação São Caetano Proteção Total, que tem como objetivo intensificar rondas e blitze pela cidade em integração da GCM (Guarda Civil Municipal), da Polícia Militar e da Polícia Civil, juntamente com as equipes de agentes de trânsito da SEMOB (Secretaria de Mobilidade Urbana).

A concentração foi na tarde de sexta-feira (14/3), na Praça Manoel dos Santos, no Bairro São José, na esquina da Rua Humberto de Campos com a Avenida Guido Aliberti. Assim que as orientações foram repassadas, os agentes das forças de segurança intensificaram o patrulhamento através da saturação das viaturas no bairro realizando abordagens e se dirigiram a pontos estratégicos de São Caetano.

Os bloqueios policiais foram estrategicamente posicionados com fiscalização rigorosa de combate ao crime e utilização de cães farejadores na detecção de drogas.

A Operação São Caetano Proteção Total é uma ação periódica coordenada pela SESEG (Secretaria de Segurança), que tem como objetivo coibir crimes, aumentar a percepção de segurança e reduzir os indicadores criminais no município. A operação é realizada com abordagens a veículos e pessoas em pontos estratégicos da cidade, garantindo a presença das forças de segurança em todas as regiões.

A Prefeitura de São Caetano do Sul orienta os motoristas e pedestres a ficarem atentos às sinalizações e às alterações no trânsito durante a operação. A colaboração da população é essencial para o sucesso das ações de segurança pública.

A Operação São Caetano Proteção Total seguirá sendo realizada periodicamente, reforçando o compromisso da administração municipal com a segurança e o bem-estar dos moradores.