Operação Unitatem alia pela 1ª vez ação entre GCM de São Bernardo e Polícia Civil

Em nova ação de combate à criminalidade na cidade, a Polícia Civil e a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo fazem a 1ª operação conjunta entre as duas forças de segurança durante a atual gestão. Denominada Unitatem, a medida teve pontapé inicial nesta terça-feira (25/2), e visa coibir crimes patrimoniais, principalmente na região central estendida, além de proteger o público em sua saída do trabalho e no retorno das aulas em universidades.

O foco da operação será no policiamento preventivo especializado nas ruas e avenidas nos bairros da área central de São Bernardo e adjacências, onde, por meio de levantamentos estatísticos da Polícia Civil, se identificou que, nestas regiões, há uma maior predominância deste tipo de crime, especialmente na volta para casa após expediente de trabalho, bem como na chegada de alunos e professores à faculdade. A ação tem o propósito também de inibir o tráfico de drogas no entorno das instituições de ensino.

O efetivo da operação conta com 22 viaturas da Polícia Civil, 15 viaturas da Guarda Civil Municipal, englobando no escopo da ação 50 policiais e 34 agentes de São Bernardo. Com a presença da vice-prefeita de São Bernardo, sargento Jéssica Cormick, a saída da ação, na Esplanada do Paço, teve a coordenação da delegada seccional do Demacro, Dra. Kelly Cristina Sacchetto de Andrade, e do secretário de Segurança de São Bernardo, major Topalian.

“Nosso objetivo é sempre assegurar que a população possa transitar pela cidade com segurança e, acima de tudo, sabendo que a guarda municipal estará a postos para defendê-la. A operação de hoje é mais uma prova de que segurança pública se faz com ações efetivas”, frisou o titular da pasta de Segurança de São Bernardo, ao lado do adjunto da Secretaria, Michael Rúbio.

Para a Dra. Kelly, hoje é um dia histórico em São Bernardo. “Depois de muitos anos, a Polícia Civil volta a fazer uma operação em conjunto com a GCM de São Bernardo. Que todos os envolvidos, de forma integrada, possam chegar no objetivo principal que é o combate à criminalidade.”

CONJUNTO

Em sequência às ações de segurança, numa outra frente de atuação, a Polícia Militar (PM) e a GCM de São Bernardo realizam desdobramento da Operação Hércules. A medida tem nova ofensiva a partir desta quinta-feira (27), dentro da proposta de prevenção de roubos e furtos em diferentes regiões da cidade, reforçando o patrulhamento ostensivo.



Crédito:Gabriel Inamine/PMSBC

Crédito:Gabriel Inamine/PMSBC

Crédito:Gabriel Inamine/PMSBC