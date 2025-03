Gracyanne e Belo se encontram no Domingão Com Huck

No último domingo (23), o programa Domingão Com Huck proporcionou um reencontro significativo entre Gracyanne Barbosa e seu ex-marido, o cantor Belo. A interação ocorreu após a participação de Gracyanne no Big Brother Brasil 25, onde ela frequentemente mencionou sua trajetória ao lado do artista.

A separação do ex-casal, que durou 16 anos, foi anunciada em abril de 2024, mas a cordialidade entre eles permaneceu visível durante o encontro. Luciano Huck fez uma piada ao introduzir os dois, dizendo: “Que coincidência!”. Em seguida, apresentou Gracyanne ao público: “Esse é o Marcelo. Acabou de sair do Big Brother. Ele é cantor”. A resposta de Belo foi calorosa: “Inclusive, ela está maravilhosa”.

Gracyanne expressou seus sentimentos sobre o relacionamento, afirmando: “É impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que em outro lugar, vai permanecer sempre”. Belo complementou a declaração com palavras de carinho: “A gente não se encontrou mesmo depois que ela saiu do Big Brother. Estou a reencontrando aqui, de verdade… É lógico que eu tenho um carinho, um amor e um respeito tão grandes por ela. Ela faz parte da minha história, nunca vai deixar de fazer”.

Em um momento especial da apresentação, Belo convidou Gracyanne para o palco enquanto cantava “Reinventar”, uma canção que evocou emoções profundas nele. Durante sua turnê comemorativa com o Soweto, seu antigo grupo, Belo havia se emocionado ao interpretar essa mesma música no dia seguinte ao anúncio da separação.

O reencontro foi amplamente comentado nas redes sociais, com os fãs vibrando e celebrando a relação amistosa entre os dois artistas, mesmo após o término do casamento.