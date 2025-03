BBB: Aline, Diego Hypolito e Maike estão no Paredão

O apresentador Tadeu Schmidt convida os telespectadores a participarem da votação do décimo Paredão do Big Brother Brasil 25. Neste momento crucial, os confinados Aline, Diego Hypolito e Maike enfrentam a eliminação e disputam a permanência na casa mais vigiada do país.

Os fãs do reality show têm a oportunidade de decidir quem deve deixar a competição. Para participar, basta acessar o gshow e registrar seu voto. O clima está tenso, e todos aguardam ansiosos para saber quem será o próximo eliminado.

A formação deste décimo Paredão teve uma dinâmica interessante, marcada pelo uso estratégico do Poder Marreta. Delma utilizou este poder para imunizar Eva durante o processo de escolha dos emparedados.

Na última sexta-feira, Joselma conquistou o Poder Curinga, que permitiu que ela removesse um dos indicados por Vinícius após a ativação do Big Fone no sábado. O indicado foi Eva, mas Delma decidiu salvá-la da berlinda, expressando seus sentimentos: “Vou salvar a Eva, porque meu coração ainda tem um sentimento muito especial por ela”.

O Anjo da semana também teve influência na formação do Paredão. João Gabriel foi o vencedor da Prova do Anjo e optou por imunizar seu irmão João Pedro: “Vou imunizar meu irmão”.

No papel de Líder, Renata fez sua indicação com base em conflitos pessoais dentro da casa. Após vencer a Prova do Líder pela primeira vez, ela colocou Aline como indicada: “Não é surpresa, a pessoa que tenho mais conflito aqui na casa é a Aline”.

A votação no confessionário trouxe resultados decisivos. Os participantes votaram entre si, e os dois mais votados foram automaticamente emparedados. Com um total de sete votos, Vilma foi a mais votada, enquanto Diego Hypolito ficou em segundo lugar com cinco votos.

Para escapar da berlinda, Vilma teve uma nova chance na Prova Bate-Volta, onde conseguiu se livrar da eliminação. Esta prova exigiu sorte e estratégia, com três fases distintas. Vilma superou os desafios e garantiu sua permanência no jogo.

Com a tensão elevada e a votação em andamento, Aline, Diego Hypolito e Maike aguardam ansiosamente o resultado desta semana no BBB 25.