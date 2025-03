Gracyanne Barbosa reflete sobre confinamento e desejo de maternidade após BBB 25

A ex-participante do Big Brother Brasil 25, Gracyanne Barbosa, tem compartilhado suas experiências e reflexões após a sua eliminação do reality show. Em uma conversa descontraída com o gshow, a musa fitness abordou temas como relacionamentos, o desejo de maternidade e a adaptação ao mundo fora da casa mais vigiada do Brasil.

Gracyanne, que foi a décima primeira eliminada da temporada, revelou que a vida no confinamento trouxe desafios inesperados. Em um tom bem-humorado, ela comparou a dificuldade de ficar sem um relacionamento ao desafio de passar sem seu alimento favorito: “Foi mais difícil que ficar sem ovo”, afirmou, referindo-se ao período em que esteve isolada.

Antes de entrar no programa, a influenciadora havia declarado que adiou seu sonho de ser mãe devido a compromissos profissionais. Com o término desse contrato em 2019, ela agora expressa novamente seu desejo de ter filhos. “Sonho, mas agora que estou solteira fica mais difícil”, comentou, entre risos.

Além disso, Gracyanne não escondeu sua carência emocional. “Estou carente, gente! Fiquei dois meses confinada!” disse ela, fazendo referência ao tempo longe de interações sociais significativas. Mesmo sem ter acessado suas redes sociais desde sua saída do programa, ela espera ansiosamente por mensagens de pessoas interessantes.

A separação de Belo, ocorrida em abril do ano passado, também foi mencionada por Gracyanne. A ex-sister demonstrou estar ciente da nova relação do cantor, embora tenha enfatizado que não tinha recebido novidades sobre ele desde sua eliminação. “Ainda não sei muito sobre ele depois da minha saída”, relatou.

Durante sua estadia no BBB, Gracyanne deixou claro que sentia falta das atividades do “mundo real” e fez algumas brincadeiras sobre isso. Em um momento descontraído com os colegas de confinamento, comentou sobre a abstinência em relação a aspectos da vida cotidiana que eram impossíveis no programa. “Se eu não tivesse uma agenda para cumprir, estaria namorando e matando a saudade. Foi muito tempo“, disse ela.

O relato sincero de Gracyanne Barbosa destaca os desafios emocionais enfrentados por quem passa pelo confinamento em realities shows e ilustra sua busca por novos começos na vida pessoal.