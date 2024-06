Governo Tarcísio pretende expandir metrô de SP até Taboão da Serra

O Governo de São Paulo encomendou estudos de viabilidade para extensão da linha 4-amarela do metrô até Taboão Serra. O município seria o primeiro na Grande São Paulo, além da capital, a ter um ramal metroviário.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou, nesta segunda-feira (10), um aditivo para elaboração dos estudos de viabilidade e dos projetos executivos da expansão.

O termo foi celebrado com a ViaQuatro, concessionária responsável pela operação da linha 4-amarela.

De acordo com o governo, o investimento estimado das obras é de R$ 3,4 bilhões e as novas estações deverão atender 90 mil passageiros por dia.

A previsão é que a construção comece ainda neste ano e a operação terá início somente em 2028. Serão ampliados 3,3 quilômetros e instaladas duas estações: a Chácara do Jockey e Taboão da Serra.

Atualmente, a linha amarela tem 12,8 km de extensão e 11 estações. Com a ampliação, passará a ter 16,1 km e 13 estações.

“Vamos interligar outras linhas, chegando a São Paulo, vão poder acessar a Linha 9 de trens e as Linhas 1, 2 e 3 de metrô”, afirmou Tarcísio.

A administração já havia firmado convênio com a prefeitura de Taboão da Serra para organizar as responsabilidades das gestões no projeto.