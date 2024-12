Governo de SP assina contrato para restauração de estádio no Complexo do Ibirapuera

O Governo do Estado de São Paulo firmou um contrato com um consórcio de empresas para a reforma, restauração e modernização do Estádio Ícaro de Castro Mello, situado no Complexo do Ibirapuera. O consórcio vencedor é o Estádio Olímpico Ibirapuera, que inclui as empresas OCC Construções e Participações S/A, SAEID Engenharia LTDA, Playpisos Esportivos LTDA e Kango Brasil LTDA.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) foi responsável pela licitação das obras e pela elaboração do projeto, além de gerenciar os serviços. O investimento total será de R$ 70 milhões, representando uma economia de 21% em relação ao custo inicial estimado de R$ 88,7 milhões. Para viabilizar a obra, a CDHU contará com o suporte financeiro da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (SESP), que fará a transferência dos recursos necessários.

Com a formalização do contrato, agora o governo aguarda a autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para emitir a Ordem de Início dos Serviços e dar início às obras. O Iphan está atualmente avaliando as intervenções propostas no estádio, que foram adaptadas às diretrizes estabelecidas pelo órgão federal. As obras têm uma previsão de duração de 16 meses após seu início efetivo.

A secretária de Esportes do Estado, Cel. Helena Reis, enfatizou a relevância da revitalização do estádio para a comunidade esportiva. “Este é apenas o primeiro passo para recuperar uma das principais arenas esportivas do nosso estado. O Estádio Ícaro de Castro Mello é um marco do atletismo brasileiro e em breve será reestruturado para acolher grandes eventos e atletas internacionais”, afirmou.

Por sua vez, Marcelo Branco, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, destacou a sinergia entre os órgãos envolvidos na execução do projeto. “A CDHU traz uma vasta experiência técnica e atua como um importante operador do Governo de São Paulo, sendo capacitada para modernizar completamente este equipamento público. A parceria com a Secretaria de Esportes foi essencial para o desenvolvimento desse projeto, que visa transformar o Complexo do Ibirapuera em um polo referência na prática esportiva”, declarou.

Branco também mencionou uma imersão realizada em maio na Itália, que deverá resultar em novas parcerias e que já contribuiu para enriquecer o projeto com conceitos reconhecidos no restauro de bens históricos, incluindo equipamentos esportivos.

Os projetos para a reforma estão fundamentados em três pilares: a preservação total das características e elementos tombados; a adequação às necessidades contemporâneas do atletismo, visando atender às exigências da certificação Classe 1 da World Athletics; e o cumprimento rigoroso das normas vigentes, com ênfase nas legislações sobre acessibilidade, segurança contra incêndios e saúde pública.

A proposta busca modernizar diversos setores do estádio, abrangendo a pista de atletismo, banheiros, arquibancadas e áreas externas, garantindo assim mais conforto e funcionalidade tanto para atletas quanto para espectadores. O objetivo final é reintegrar o espaço à comunidade esportiva local e transformá-lo em um centro de treinamento superior, apto a sediar competições relevantes.

As reformas incluirão melhorias em acessibilidade no estádio, como uma plataforma metálica para acomodar pessoas com deficiência. Além disso, serão instalados dois telões novos, guarda-corpos para segurança dos espectadores, mais de 11 mil assentos e módulos sanitários adaptados. A estrutura histórica será mantida visível e restaurada com concreto conforme as diretrizes preservacionistas.

No que diz respeito à pista, será adicionada uma nona raia em conformidade com as orientações da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da Federação Paulista de Atletismo (FPA), além da construção de uma pista dedicada ao aquecimento dos atletas. Os vestiários e outras estruturas auxiliares também passarão por reformas significativas.

A restauração do Estádio Ícaro de Castro Mello é resultado da colaboração entre a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e a CDHU, visando impulsionar a prática esportiva e revitalizar esse importante equipamento público. A expectativa é que após a conclusão das obras, o estádio reassuma seu papel central no fomento ao esporte, beneficiando atletas de diversas modalidades e toda a população.