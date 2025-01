Governo Federal intensifica ações de apoio às vítimas das chuvas em diversos Estados

O Governo Federal, através do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), está mobilizado para oferecer suporte à população afetada pelas intensas chuvas que têm atingido vários municípios em diferentes estados do Brasil.

Atualmente, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), parte da Defesa Civil Nacional, opera em nível laranja, sinalizando um estado de alerta. A equipe mantém comunicação contínua com agências de monitoramento, bem como com as Defesas Civis estaduais e municipais.

De acordo com o ministro Waldez Góes, a atuação do governo federal é coordenada sob a determinação do presidente Lula. Desde o dia 10, a Defesa Civil Nacional está em contato constante com os governos estaduais de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, além das prefeituras das cidades que enfrentam severas chuvas. O ministro também mencionou sua conversa recente com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

MINAS GERAIS – Minas Gerais é um dos estados mais impactados, com fortes chuvas que afetaram os municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso na madrugada do dia 12. As chuvas resultaram em deslizamentos de terra e alagamentos em diversas áreas dessas cidades. Segundo informações da Defesa Civil de Minas Gerais, até segunda-feira (13), foram registradas dez mortes em Ipatinga e uma em Santana do Paraíso.

O ministro Waldez Góes teve uma reunião nesta segunda-feira com o prefeito de Ipatinga, Gustavo Morais. “A situação na cidade se tornou crítica e lamentavelmente resultou em óbitos. Expresso minha solidariedade ao povo ipatinguense e a todos os afetados. O trabalho colaborativo entre o Governo Federal, os estados e os municípios continua para garantir a assistência necessária à população”, afirmou Góes.

Nesta terça-feira (14), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerta sobre a alta probabilidade de deslizamentos de massa na região de Ipatinga devido aos altos volumes de chuva acumulados nas últimas 48 horas. Com as previsões de mais chuvas, há risco iminente de novos deslizamentos especialmente em áreas urbanas e quedas de barreiras nas rodovias.

DEFESA CIVIL – Em uma reunião virtual realizada nesta segunda-feira, técnicos da Defesa Civil Nacional se encontraram com a equipe da Defesa Civil de Ipatinga. O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, participou do encontro que visou fornecer orientações sobre como solicitar o reconhecimento federal da situação de emergência e facilitar a liberação de recursos para socorro e assistência humanitária.

“Foi uma reunião informativa onde discutimos a importância do reconhecimento federal para iniciar as ações emergenciais necessárias, como a limpeza das vias públicas”, destacou Wolnei.

A Defesa Civil Nacional também enviou alertas às cidades de Caratinga, Inhapim, Congonhas, Dom Joaquim, Ipatinga, Governador Valadares, Viçosa, São Francisco, Januária, São Pedro do Suaçuí, Frei Inocêncio, Mariana e Água Boa para alertar sobre os riscos atuais.

BAHIA – No estado da Bahia, o Cemaden identificou uma alta probabilidade para esta terça-feira quanto a eventos hidrológicos na região de Salvador. A previsão indica chuvas fracas a moderadas que podem resultar em alagamentos temporários e enxurradas nas áreas urbanas com drenagem inadequada.

OUTRAS OCORRÊNCIAS – Em Sergipe, após o rompimento da rodovia SE-438, o Corpo de Bombeiros Militar confirmou um óbito no município de Capela. O corpo foi encontrado a cerca de 500 metros do local do incidente. Além disso, um desabamento em Belo Jardim, Pernambuco resultou em mais uma fatalidade.

MAIS CHUVAS – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um alerta sobre chuvas intensas nesta terça-feira (14), classificando a severidade como “perigo” para diversos municípios em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Rondônia, além do Distrito Federal. As previsões indicam ventos que podem atingir até 100 km/h e aumentam os riscos relacionados a cortes no fornecimento elétrico e alagamentos.

INSTRUÇÕES – O Inmet também divulgou diretrizes para orientar a população sobre como agir durante situações adversas causadas por chuvas fortes: