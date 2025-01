Bahia enfrenta desastre após fortes chuvas

O estado da Bahia se encontra em uma situação crítica após a ocorrência de fortes chuvas que afetaram diversas localidades durante o último fim de semana. Conforme informações divulgadas pela Defesa Civil Estadual, o número de pessoas desabrigadas chegou a 1.106, enquanto outras 818 foram forçadas a deixar suas residências, resultando em um cenário alarmante de emergência em quatro municípios: Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe e Floresta Azul.

Na manhã desta segunda-feira, 13, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja para a região, prevendo a continuidade das precipitações com volumes que podem atingir até 100 mm, além de ventos fortes que podem chegar a 100 km/h.

Entre as cidades mais afetadas nas últimas 96 horas estão Santa Inês, com 168 mm de chuvas registradas, Gentio do Ouro com 139 mm e Vitória da Conquista, que registrou 141 mm. Ao todo, 59 municípios baianos foram prejudicados pelas condições climáticas adversas, resultando em aproximadamente 3.704 pessoas impactadas. Este fenômeno também está associado a um movimento de massa moderado, que envolve o deslocamento de materiais como rochas e sedimentos devido à gravidade.

Além da Bahia, outros estados do Brasil também enfrentaram severas consequências das chuvas intensas. Em Minas Gerais, por exemplo, temporais provocaram inundações e deslizamentos de terra que resultaram na morte de pelo menos 11 pessoas. A maioria das vítimas foi registrada na cidade de Ipatinga, onde ocorreram dez fatalidades, enquanto uma outra vida foi perdida na vizinha Santana do Paraíso.

No estado de Sergipe, as chuvas também levaram à morte de três pessoas. Em resposta ao trágico ocorrido, o governo local anunciou luto oficial de três dias em homenagem às vítimas.