Governo Federal envia ajuda para municípios atingidos por incêndios em SP

Afetados por incêndios florestais, municípios do estado de São Paulo vão contar com apoio do Governo Federal para minimizar os impactos do desastre. Entre as ações, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) solicitou, neste fim de semana, aeronaves para ajudar no combate às queimadas e monitoramento das áreas atingidas.

Foram mobilizadas, até o momento, uma aeronave KC-390, da Força Aérea Brasileira, e três de asa rotativa do Comando de Aviação do Exército Brasileiro, com capacidade para transportar 600 litros de água cada.

“Atendendo a uma orientação do presidente Lula, que visa apoiar as ações do estado de São Paulo no combate às queimadas que atingem dezenas de municípios, solicitamos ao Ministério da Defesa a mobilização dessas aeronaves”, disse o ministro Waldez Góes, em publicação em suas redes sociais.

“Reiteramos nosso apoio e solidariedade ao Governo de São Paulo, aos municípios e a todas as pessoas que estão sofrendo com mais essa complexa situação de emergência climática”, completou o ministro.

Waldez Góes confirmou que a aeronave KC-390 já está em Ribeirão Preto, na ação de combate às queimadas. Equipada com o Sistema Modular Aerotransportável de Combate à Incêndios, a aeronave transporta até 12 mil litros de água em cada voo.

“Ela teve papel fundamental no combate às queimadas no Pantanal e Amazônia. É compromisso do presidente Lula garantir ajuda rápida e eficaz à nossa gente, sempre que preciso e em qualquer lugar do Brasil”, acrescentou o ministro.

Entre os municípios atingidos pelo desastre, estão Alumínio, Araraquara, Bernardino de Campos, Boa Esperança do Sul, Dourado, Iacanga, Itápolis, Itirapina, Jaú, Lucélia, Monte Alegre do Sul, Monte Azul Paulista, Nova Granada, Piracicaba, Pirapora do Bom Jesus, Pitangueiras, Poloni, Pompeia, Pontal, Presidente Epitácio, Sabino, Salmourão, Santo Antônio da Alegria, Santo Antônio do Arancanguá, São Bernardo do Campo, São Simão, Sertãozinho, Taquarituba, Torrinha e Ubarana.

Assim que as cidades atingidas pelos incêndios obtiverem reconhecimento federal de situação de emergência, o MIDR também poderá liberar recursos para ajudar os municípios paulistas com ações de assistência humanitária.

Como solicitar recursos

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) com o valor a ser liberado.

Capacitações da Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos.