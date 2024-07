Governo entrega obras viárias em Lins e Bauru e amplia oferta de água a 9 cidades

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou nesta quinta-feira (4), em Bauru, as vias marginais na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), construída para desafogar o tráfego no trecho urbano da cidade. Depois, em Lins, entregou a modernização da estrada vicinal (LIN 040) e novos poços profundos de abastecimento que ampliam a oferta de água em nove cidades das regiões de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Sorocaba e Ribeirão Preto. Tarcísio finalizou a agenda em Tupã, onde inaugurou a recuperação da ponte José Felipe Zied.

“É uma alegria estar aqui trabalhando e vendo as coisas acontecerem. Uma obra de 22 quilômetros de vias marginais nos dois sentidos. Uma obra requerida e há quantos anos sonhada. E nós vemos que as cidades vão crescendo e precisam de dispositivos de acesso como esse, que vai fazer a diferença. É muito bom ver a obra realizada. Pois quando a gente dispara o investimento a gente está gerando emprego. Vamos continuar trabalhando com o município em todas as áreas”, afirmou Tarcísio.

As agendas de entregas pelo interior tiveram a participação do secretário de Parceria em Investimentos, Rafael Benini, da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, do superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, Sergio Codelo, além de parlamentares estaduais, municipais, gestores dos municípios contemplados, entre outras autoridades.

Em Bauru, os 22 quilômetros de vias marginais na Rodovia Marechal Rondon (SP-300) foram construídos nos dois sentidos, entre o acesso a Bauru e o trevo de Marília. Com investimento de R$ 125,8 milhões, a obra foi executada pela concessionária ViaRondon, e conta com nove dispositivos de acesso e retorno, implantação e reforma de passarelas para travessia de pedestres, pista dupla com duas faixas de 4 metros de largura por sentido e passeio para pedestres com 2 metros de largura.

Mais de 2 mil empregos diretos e indiretos foram gerados no período de construção. As intervenções melhoram a mobilidade local, contribuem para o desenvolvimento econômico de toda a região e oferecem uma alternativa a mais para o tráfego urbano, que ganha acesso mais rápido e seguro a bairros e empresas instaladas ao longo da rodovia.

No município de Lins, Tarcísio de Freitas inaugurou a modernização da estrada vicinal (LIN 251), conhecida como Perimetral do Elefante ou Anel Viário. A via de 8,6 quilômetros de extensão recebeu investimento de R$ 34,3 milhões e contou com serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização. A obra foi realizada pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e gerou mais de 200 postos de trabalhos, entre diretos e indiretos, no período.

“Essa perimetral do Elefante é uma obra super importante, vai permitir acesso mais seguro e rápido a várias rodovias importantes da região. Vai tirar o tráfego pesado das vias urbanas, preservar o pavimento da cidade, trazer mais segurança para o usuário e facilitar a vida do profissional do volante que trabalha nas usinas da região”, acrescentou o governador.

A modernização da estrada garante acesso mais seguro e rápido à rodovia Marechal Rondon, à Estrada Lins Monlevade (LIN 040) e ao Aeroporto da cidade, beneficiando a mobilidade de cerca de 74 mil moradores. A obra gera também ganhos logísticos à região, já que serve ao escoamento da produção agrícola e de mercadorias, principalmente o transporte da cana-de-açúcar e derivados.

Ainda em Lins, Tarcísio entregou, de forma simbólica, novos poços profundos de abastecimento que vão beneficiar nove municípios em cinco regiões de São Paulo – Araçatuba, Araraquara, Barretos, Sorocaba e Ribeirão Preto. Os novos sistemas de abastecimento público representam um aumento na oferta de água de qualidade no interior paulista e contribuem para a superação de desafios climáticos e o desenvolvimento econômico sustentável.

A agenda de Tarcísio no interior encerrou no município de Tupã, com a inauguração da nova ponte José Felipe Zied, sobre o córrego Afonso XVIII, no Parque Aliança. A obra de construção de travessia em aduelas reestabeleceu a integridade desta parte da Avenida Silvio Bolcato e recebeu investimentos de R$ 2,1 milhões do Governo do Estado de São Paulo por meio de convênio entre a Defesa Civil e o município.