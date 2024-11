Governo de SP se reúne com lideranças do Sul e Sudeste para discutir eventos climáticos

Nos dias de 6, 7 e 8 de novembro, acontece a oficina de Eventos Climáticos Extremos do Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste (Cosud), no Auditório do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em São Paulo. O evento tratará temas sobre chuvas, queimadas e ondas de calor.

“É de máxima importância a discussão das mudanças climáticas de forma nacional e internacional, principalmente, após os últimos acontecimentos no país”, afirma Regiane de Paula, coordenadora da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) da SES.

A oficina contará com o apoio da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS/OMS), instituição internacional que oferece cooperação técnica em saúde para os países da América no combate de doenças transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis, e respectivas causas. Além disso, ela fortalece o sistema de resposta diante de emergências e desastres. O evento também conta com a participação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e será restrito aos profissionais.

O Cosud foi criado em março de 2019 para fortalecer a cooperação entre os Governos dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, no intuito de impulsionar ações socioeconômicas e ambientais em prol do Brasil.