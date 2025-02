Governo de SP reforça orientações sobre doenças infecciosas no Carnaval

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) alerta para os riscos de infecções, como as sexualmente transmissíveis (ISTs) e as gastrointestinais, durante o Carnaval. Nesse período, a exposição ao contágio é maior e exige cuidados redobrados.

“O Carnaval é um período de grande socialização, além do alto consumo de álcool e substâncias estimulantes. Isso aumenta o risco de transmissão e exposições a ISTs, como HIV, HPV, gonorreia, sífilis e hepatites virais”, explica Ralcyon Teixeira, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, ligado à SES-SP.

As contaminações são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Elas são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada.

Além disso, também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou secreções corporais contaminadas. Elas se manifestam por meio de feridas, corrimentos e verrugas anogenitais, entre outros possíveis sintomas.

A prevenção é fundamental para controlar as infecções, com o uso de preservativo e testagens regulares para ISTs. Algumas orientações são:

Usar preservativo;

Imunizar para hepatite A (HAV), hepatite B (HBV) e HPV;

Testar regularmente para HIV e outras IST;

Realizar exame preventivo de câncer de colo do útero (colpocitologia oncótica);

Beber com moderação.

Norovírus

As doenças gastrointestinais, como o norovírus, são transmitidas via oral-fecal por meio da água ou alimentos contaminados, ou ainda através do contato com pessoas que estejam infectadas, uma vez que tem alta capacidade infecciosa e pode permanecer em superfícies nas quais a pessoa teve contato, o que facilita a transmissão. O vírus causa gastroenterite e tem como principais sintomas diarreia intensa, vômito e algumas vezes febre alta.

“Os vírus respiratórios continuam circulando, com registros de casos de Covid-19, influenza e outros agentes virais. Além disso, há vírus que causam doenças diarreicas, levando a quadros de diarreia aguda. Por isso, é fundamental manter a vacinação em dia e reforçar as medidas de higiene para prevenir essas infecções”, destaca o infectologista.

Principais orientações de prevenção

Evitar adicionar gelo de procedência desconhecida às bebidas;

Lavar as mãos com água e sabão ou solução antisséptica;

Evitar o consumo de alimentos vendidos por ambulantes não credenciados, não consumir água do mar;

Beber água tratada acondicionada em embalagens lacradas ou de fonte segura;

Seguir boas práticas de manipulação de alimentos.

Assistência

O Estado conta com uma vasta rede de serviços de assistência especializada em ISTs, além de centros de testagem e aconselhamento, hospitais-dia e de assistência domiciliar terapêutica descentralizados. As unidades prestam acolhimento e assistência por fluxograma às síndromes de corrimento uretral e úlcera genital, além de prover oferta de exames diagnósticos para HIV, sífilis e hepatites virais, tratamento medicamentoso para esses casos e aplicação ou orientação sobre vacinas indicadas para faixa etária.

As ISTs, incluindo a sífilis na gestação e congênita, são também abordadas nos serviços de Atenção Básica. Os testes para HIV e Sífilis podem ser realizados o ano todo nos locais indicados no site www.saude.sp.gov.br/centro-de-referencia-e-treinamento-dstaids-sp/ ou pelo serviço Disque DST/aids: 08000 16 25 50.