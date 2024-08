Governo de SP prorroga inscrições de editais de audiovisual, patrimônio histórico e cidadania

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, prorrogou as inscrições de 15 editais do Fomento CultSP dos eixos audiovisual, patrimônio histórico e diversidade e cidadania. Os interessados agora podem enviar as suas propostas até o dia 26 de agosto.

Para realizar inscrição, que é gratuita, basta acessar o site www.fomento.sp.gov.br. Cada proponente poderá inscrever um projeto em cada edital. Para mais informações sobre cada uma das linhas de editais estão no www.proac.sp.gov.br .

“Com essa prorrogação, o Governo do Estado dá mais tempo para os proponentes fazerem os seus ajustes finais nas suas propostas, e também de novos interessados preparem os seus projetos”, explica Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

No eixo audiovisual, foram prorrogados os editais: Apoio à Produção de Longas Metragens; Apoio à Coprodução Internacional; Estímulo à Exibição de Filmes Brasileiros; Produção e Lançamento de Curta Metragem Especial; e Desenvolvimento de Roteiros para o Audiovisual. Ao todo, o setor é contemplado com investimento de mais de R$ 60 milhões.

Já no eixo do patrimônio histórico, foram prorrogados os dois editais: Execução de Intervenções em Imóveis Protegidos e Elaboração de Projetos de Arquitetura para Bens Protegidos pelo Condephaat. Ao todo, o setor é contemplado com investimento de R$ 39 milhões.

Por fim, no eixo diversidade e cidadania, foram prorrogados todos os oito editais: Fortalecimento da Cultura Hip Hop; Fortalecimento da Cultura LGBTQIA+; Fortalecimento das Culturas Populares e Povos Tradicionais; Apoio a Projetos de Artesanato; Projetos Culturais em Municípios com Menos de 50 Mil Habitantes; Projetos Culturais das Periferias; Projetos Culturais para Pessoas 60+ na Indústria Criativa; e Projetos Culturais de Mulheres na Indústria Criativa. Ao todo, o eixo é contemplado com investimento de R$ 24 milhões.

O Fomento CultSP é o conjunto de ações que contemplam o ProAC Editais e a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Ao todo neste ano,serão R$ 371 milhões destinados ao fomento.