Governo de SP oferece curso profissionalizante gratuito em parceria com o Google Cloud

O Mercado de inteligência artificial (IA) deve gerar cerca de 2 milhões de vagas até 2025, conforme aponta um estudo da consultoria Gartner. Reconhecendo esse cenário de oportunidades para profissionais da área de tecnologia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) está com inscrições abertas para um curso gratuito e remoto do Qualifica SP.

São 2,5 mil vagas para o curso de inteligência artificial, realizado em parceria com o Google Cloud e a Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT). On-line, a qualificação é dividida em três módulos e oferece um panorama dos conceitos de IA generativa, desde os fundamentos de grandes modelos de linguagem até os princípios de responsabilidade.

Ao todo, são 50 horas de curso, que poderão ser realizadas durante um mês e meio, divididas em 30 horas de conteúdo programático, 12 horas de tutoria e oito horas de habilidades socioemocionais.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até 22 de setembro. Podem participar residentes do estado de São Paulo maiores de 18 anos. Os candidatos deverão realizar testes classificatórios após efetivarem a inscrição. A convocação ocorrerá por e-mail.

Oportunidades de empregabilidade

Além da qualificação profissional gratuita, os estudantes que conseguirem os selos necessários e tiverem no mínimo 75% de presença nas aulas poderão participar da Job Fair – Feira de Oportunidades, evento virtual com ofertas de estágio e emprego, promovido pelo Google Cloud e empresas parceiras, que acontecerá no mês de novembro.

A SDE oferece, ainda, serviços à população nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs). Atualmente, os PATs oferecem cerca de 19 mil vagas de emprego, muitas das quais exigem conhecimentos em informática. Para se candidatar a uma oportunidade, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em todo o estado, há mais de 200 unidades disponíveis.