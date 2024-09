Governo de SP oferece 600 vagas de emprego para pessoas com deficiência nesta quarta (25)

Nesta quarta-feira (25), as secretarias de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Desenvolvimento Econômico fazem um evento para recrutar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho na capital paulista. O objetivo é promover a inclusão, oferecendo oportunidades e suporte especializado. A atividade faz parte da Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

A ação seguirá o modelo do ‘Inclusão na Prática‘, realizado em julho, e contará com a oferta de 600 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, disponibilizadas por mais de 10 empresas parceiras. Durante o evento, também será possível realizar a atualização de laudos caracterizadores de deficiência específicos para fins laborais, um documento essencial para o processo de inserção profissional.

Segundo o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, “celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência com uma ação concreta de empregabilidade reforça nosso compromisso de garantir a igualdade de oportunidades e apoiar as empresas no cumprimento da Lei de Cotas, indo além dos critérios formais para uma inclusão real no mercado de trabalho”.

Serviço

Inclusão na Prática – 2ª edição – Em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Data: 25 de setembro

Horário: das 9h às 17h

Local: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Endereço: Av. Mário de Andrade, 564 – Portão 10 – Barra Funda – São Paulo

Inscrições: https://forms.gle/tzWuYLAiTpHsMQ3q9