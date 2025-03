Governo de SP oferece 1 milhão de vagas em curso gratuito de Inteligência Artificial

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com inscrições abertas para 1 milhão de vagas em um curso gratuito de Inteligência Artificial. Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 31 de março no site do programa Qualifica SP: www.qualificasp.sp.gov.br.

A qualificação é oferecida em parceria com a StartSe no formato on-line em modo assíncrono, o que permite o estudante realizá-la quando e onde quiser. A jornada de aprendizado é dividida em quatro módulos.

O primeiro desmistifica a IA, demonstrando que qualquer pessoa pode utilizá-la. Já o segundo ensina como integrá-la ao dia a dia, enquanto o terceiro aborda a criação de aplicações para transformar atividades cotidianas em processos mais produtivos. Por fim, a última etapa foca na atualização e no uso de diferentes ferramentas.

“A Inteligência Artificial veio para ficar e queremos que esse assunto seja de conhecimento de todos. Por isso, estamos oferecendo 1 milhão de vagas nesse curso introdutório gratuito para aqueles que desejam se destacar e se preparar para as novas demandas do mercado”, afirma Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Quem pode participar

Podem participar moradores do estado de São Paulo alfabetizados, não há idade mínima e máxima exigidas. O início é imediato após a realização da inscrição. O curso tem um total de quatro horas de aprendizado e pode ser concluído em até três meses. Ao final, os alunos receberão certificado emitido pela StartSe.

Vale lembrar que, em 2024, o Qualifica SP já havia realizado outras parcerias de sucesso para cursos de IA com o Google Cloud; e de computação em nuvem, com a Microsoft, proporcionando qualificação gratuita para quem deseja ter conhecimento em novas tecnologias.

Serviço:

Inscrições para curso de IA do Qualifica SP

Prazo: até 31/03

Site: www.qualificasp.sp.gov.br