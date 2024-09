Governo de SP lança plataforma digital para conectar o ecossistema do biometano

O Governo de São Paulo lançou no último dia 5 a plataforma digital Conecta Biometano SP para conectar representantes da cadeia de suprimentos do biometano e interessados em desenvolver projetos de descarbonização.

O app é resultado de parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e a InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), com apoio de SDE, Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), Associação Brasileira de Biogás (Abiogás), Arranjo Produtivo Local do Álcool (Apla), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica).

Produtores, comercializadores, prestadores de serviços, fornecedores de equipamentos, entidades de pesquisa e até bancos que financiam esses projetos, por exemplo, poderão se cadastrar na plataforma, que ajudará empresas e gestores públicos a encontrar possíveis fornecedores e parceiros para projetos de transição energética com uso do biometano.

Para acessar a Conecta Biometano SP, clique aqui.

O combustível é uma das apostas de São Paulo para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Principalmente porque o Estado é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, cuja vinhaça é usada como matéria-prima para fabricação do biometano. Limpo e renovável, ele é considerado uma das opções mais viáveis para a descarbonização dos transportes pesados nos próximos anos.

A Semil é responsável pelo Plano Estadual de Energia 2050 (PEE 2050), com objetivo de promover tecnologias que auxiliem os setores econômicos a alcançarem suas metas de zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050. Já a InvestSP segue as trilhas de desenvolvimento definidas pelo Governo de São Paulo e pela SDE, que reforçam o apoio a projetos de descarbonização e economia circular, sejam eles desenvolvidos por empresas ou municípios.

“Além da dar suporte ao Governo do Estado nas políticas e ações voltadas para a transição energética, queremos fortalecer a cadeia de suprimentos do biometano, incentivar a geração de negócios e garantir que o setor privado seja um parceiro estratégico do poder público na busca por uma matriz energética cada vez mais limpa e sustentável”, afirmou a diretora de Estratégia e Inteligência, Marília Garcez.

O lançamento da Conecta Biometano SP aconteceu durante o Workshop Biometano SP, organizado por Semil, SDE, SAA e InvestSP e que reuniu, em São Paulo, diversos representantes dos setores púbico e privado interessados no tema da transição energética.

Participaram, entre outras lideranças, os secretários de Estado Natália Resende (Semil), Jorge Lima (SDE) e Guilherme Piai (SAA); o presidente da InvestSP, Rui Gomes; a presidente da Abiogás, Renata Isfer; o presidente da Unica, Evandro Gussi; e o representante da Fiesp, Gustavo Bonini.