Governo de SP investe R$ 16,6 milhões em eventos culturais e novos editais

O governo do estado de São Paulo revelou um investimento significativo de R$ 16,6 milhões destinados ao setor cultural, com a implementação de editais focados em eventos artísticos. Essa ação visa não apenas apoiar a cultura local, mas também impulsionar a economia criativa nas diversas regiões paulistas.

A distribuição dos recursos ocorrerá por meio de quatro editais distintos. O primeiro deles, intitulado Difusão CultSP, destina-se a festas e feiras realizadas em áreas urbanas. Com este edital, espera-se contemplar 520 municípios, garantindo um aporte de R$ 20 mil para cada localidade.

O segundo edital, Apoio a Festivais, visa oferecer R$ 100 mil a festividades que busquem fomentar a economia criativa e o turismo nas regiões onde são realizadas. A Secretaria da Cultura estima que 32 municípios serão beneficiados por esta iniciativa.

Outro ponto importante é o Circuito CultSP, que tem como objetivo descentralizar as atividades culturais e promover a formação de público. Este edital irá investir R$ 40 mil em eventos que acontecerão em 50 cidades. Por último, o edital +Orgulho irá disponibilizar R$ 30 mil para eventos em 35 regiões, com foco na promoção da diversidade.

O lançamento da iniciativa ocorreu em uma cerimônia realizada na Sala São Paulo, no centro da capital paulista, nesta quarta-feira (29). O evento contou com a presença de representantes de mais de 500 municípios do estado.

A secretária estadual da Cultura, Marilia Marton, comentou sobre o evento: “Tivemos a oportunidade de mostrar a cada município as diversas oportunidades disponíveis para eles“. Ela enfatizou a importância do papel dos municípios na escolha das iniciativas que melhor atendem às demandas locais. Marton expressou otimismo quanto ao cenário cultural para 2025, afirmando que o ano trará melhorias significativas para toda a cultura paulista.

As inscrições para os editais estarão abertas a partir do dia 3 de fevereiro e poderão ser realizadas através do site da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), entidade responsável pela gestão do programa.

Além dos editais mencionados, o governo paulista também anunciou o programa Trilha Formativa CultSP Pro – Escolas de Profissionais da Cultura. Este programa contará com aulas remotas e tem como objetivo fortalecer as equipes municipais responsáveis pela gestão cultural.

Esse novo programa faz parte do CultSP Pro, que substituiu as Oficinas Culturais encerradas no ano passado. A Oficina Cultural Oswald de Andrade, localizada no bairro Bom Retiro e em funcionamento há 38 anos, era uma das iniciativas mais tradicionais voltadas à capacitação cultural na capital. O fechamento desse programa provocou descontentamento entre os agentes culturais e resultou em protestos contra as mudanças implementadas pela secretaria.