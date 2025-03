Governo de SP inicia audiências públicas para concessão do Lote Rodoviário Rota Mogiana

A Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo (SPI) está dando um passo significativo rumo à modernização da infraestrutura rodoviária com a concessão do Lote Rota Mogiana. Este projeto abrangente envolverá a revitalização de 385 km de rodovias, impactando diretamente 19 municípios no estado.

Com um investimento estimado em R$ 6 bilhões, o projeto contempla diversas melhorias, incluindo duplicações, criação de faixas adicionais, instalação de acostamentos e passarelas. Uma das inovações mais notáveis é a implementação do Sistema Automático Livre (free flow), que promete transformar o modelo tradicional de cobrança de pedágios com a introdução de um sistema eletrônico sem barreiras.

As rodovias incluídas na concessão são as SP-135, SP-215, SP-304, SP-333, SP-338, SP-340, SP-344, SP-346, SP-350 e SPI-225/342. Essas vias atravessam localidades como Aguaí, Americana, Cajuru, Casa Branca e várias outras cidades da região.

O projeto prevê uma série de melhorias específicas: 60 km serão duplicados, enquanto 53 km receberão faixas adicionais ou terceiras faixas. Além disso, haverá 118 km de acostamentos que serão ampliados ou criados e 32 km de marginais. Para aumentar a segurança viária e a fluidez do tráfego, estão planejadas a construção de 17 passarelas, 23 novos pontos de ônibus e 69 obras especiais para facilitar o acesso.

Uma mudança significativa também será vista no sistema de pedágios. As tradicionais praças serão substituídas pelo Sistema Automático Livre, que permitirá uma cobrança automática proporcional à distância percorrida. A partir de 2026, espera-se uma redução nas tarifas de pedágio, com motoristas que utilizarem TAG eletrônica recebendo um desconto automático de 5%. Aqueles que não possuírem TAG poderão efetuar o pagamento por meio do reconhecimento da placa do veículo em um prazo de até 30 dias.

A concessão não se limita apenas às melhorias na infraestrutura; ela também trará benefícios econômicos consideráveis para a região, com a expectativa de gerar mais de 7 mil empregos diretos e indiretos.

A participação da sociedade é fundamental neste processo; por isso, uma consulta pública sobre o projeto estará disponível até o dia 21 de março. O edital do projeto deve ser publicado em julho de 2025, com o leilão agendado para novembro e a assinatura do contrato prevista para janeiro de 2026. A instalação dos pórticos para o novo sistema de pedágio eletrônico está programada para começar em novembro de 2026.