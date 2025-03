Governo de SP promove Audiências Públicas para discutir concessão do Lote Rota Mogiana

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimento, promoverá três Audiências Públicas para apresentar e coletar contribuições sobre o Projeto de Concessão do sistema rodoviário Lote Rota Mogiana. As audiências visam garantir transparência e participação da sociedade no aprimoramento da proposta.

As sessões serão realizadas nas seguintes datas e locais:

12 de março, às 14h – Câmara Municipal de São João da Boa Vista (Rua Antonina Junqueira, nº 195a, 2° andar, Centro, São João da Boa Vista, SP)

13 de março, às 14h – Câmara Municipal de Mococa (Rua Dr. Munis Barretto, nº 92, Centro, Mococa, SP)

14 de março, às 14h – Auditório da ARTESP (Rua Iguatemi, 105 – Itaim Bibi, São Paulo, SP) – Formato híbrido

A participação é aberta ao público e não exige inscrição prévia para ouvintes. No entanto, interessados em se manifestar devem se inscrever até um dia antes da audiência por meio do formulário online disponível.

A Consulta Pública está aberta e as contribuições deverão ser feitas do dia até às 23h59m do dia 21 de março de 2025 por meio do formulário. Novas informações podem ser obtidas no site da Secretaria de Parcerias em Investimento.