Governo de SP inicia 2ª etapa de entrega de cobertores para municípios paulistas

A Campanha do Agasalho do Governo de SP dará início na próxima segunda-feira, dia 19, à segunda etapa de entrega de cobertores para os municípios paulistas. Ao todo, estão sendo doados 125 mil cobertores novos que foram adquiridos pelo Fundo Social de São Paulo para doação às pessoas em situação de vulnerabilidade social nos 645 municípios paulistas.

A primeira etapa da entrega de cobertores teve início no dia 5 de agosto na cidade de Nova Odessa, onde as prefeituras começaram a retirar o material diretamente junto ao fornecedor contratado, a fabricante Nacional Têxtil. A partir da próxima segunda-feira, o ponto de retirada será expandido para a capital e a entrega também será feita no depósito do Fundo Social, localizado no Bairro Jaguaré, em São Paulo, de acordo com o cronograma de agendamento previamente traçado.

A ordem de prioridade de entrega dos cobertores leva em consideração o cruzamento de dados entre o CadÚnico, cadastro nacional de informações sobre famílias de baixa renda existentes no país, e os municípios que registram as temperaturas mais baixas no Estado de São Paulo.

A distribuição desta leva se soma aos 10 mil cobertores que foram doados para a campanha e começaram a ser entregues na segunda quinzena de julho para os 40 municípios com maior vulnerabilidade social. As cidades contempladas naquela primeira etapa estão localizadas na Região de Campinas; no Vale do Paraíba e Litoral Norte, na Região de Ribeirão Preto, na Região de São João da Boa Vista, na Região Central, no Vale do Ribeira e também na Região de Bragança Paulista.

A Campanha do Agasalho teve início no dia 07 de junho com foco especial na doação de cobertores novos e vai até o dia 22 de setembro. Além de cobertores, a campanha também aceita doações específicas de itens de inverno como toucas, luvas e meias. Até o momento, foram arrecadados 28.684 cobertores, 12,8 mil peças de roupas e mais de R$ 1,39 milhão de doação em dinheiro depositado na conta do Fundo Social.

Como doar:

Doações em dinheiro:

Conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil:

Conta corrente nº 19.771-8

Agência nº 1897-X

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Pix: [email protected]

Doações de cobertores e outras peças de inverno:

Capital: Fundo Social de São Paulo

Avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré – São Paulo – SP

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Demais cidades: postos definidos pelas prefeituras