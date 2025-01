Governo de SP inaugura estação de trem na zona sul após dez anos

Após uma espera de uma década, a estação Varginha, parte do sistema de trem metropolitano de São Paulo, foi oficialmente inaugurada nesta segunda-feira (27), embora ainda esteja incompleta. O evento reuniu uma multidão em um ambiente que remeteu a uma campanha eleitoral, com faixas de agradecimento e pessoas vestindo camisetas com os nomes de vereadores locais.

A nova estação está situada na zona sul da capital, aproximadamente 4,5 quilômetros da estação Grajaú, e integra a linha 9-esmeralda, que é administrada pela ViaMobilidade. Apesar de fazer parte do pacote da concessionária, a construção da estação foi realizada pelo governo estadual, totalizando um investimento de R$ 153,6 milhões, segundo informações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os recursos utilizados são oriundos tanto do estado quanto do governo federal.

Com a plena operação prevista para o futuro, estima-se que cerca de 50 mil passageiros utilizem a estação diariamente. A comunicação visual atual apresenta as cores vermelha e branca da CPTM; no entanto, a ViaMobilidade tem planos de substituir essas cores pelo verde que caracteriza sua marca.

No início das operações, o funcionamento será restrito, ocorrendo das 10h às 14h. Essa fase inicial, chamada de operação assistida, deverá durar pelo menos 90 dias, com uma expectativa de ampliação gradual no horário de funcionamento. Durante esse período, não haverá cobrança pela passagem; os usuários deverão descer na próxima estação – Bruno Covas-Mendes/Vila Natal – e pagar a tarifa de R$ 5,20 para seguir viagem em outro trem.

A cobrança regular pela passagem na nova estação Varginha será implementada ao final do período assistido. Contudo, o terminal de ônibus do município que deve ser integrado à nova estação ainda está em construção e sua entrega está prevista apenas para 2026, conforme informou o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Sem o terminal em funcionamento nas proximidades da estação, os usuários precisarão caminhar cerca de um quilômetro do atual terminal Varginha até o novo local. A doméstica Clarice de Lourdes, de 55 anos, expressou otimismo sobre as melhorias futuras: “Vai ficar bom, mas precisa acabar as obras”. Ela chegou cedo para a inauguração mas foi impedida de entrar na estação; o acesso ao público geral está programado para começar nesta terça-feira (28).

Além disso, uma passarela situada na avenida Natália Pereira da Silva ainda se encontra inacabada e sem um bicicletário disponível para os usuários. Durante a cerimônia inaugural, que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ministro das Cidades Jader Filho, Nunes reconheceu que a região sul enfrenta sérias dificuldades em termos de mobilidade urbana.

“É fundamental facilitar o deslocamento das pessoas em direção ao centro”, declarou Nunes durante seu discurso.

A estação Varginha foi inicialmente prometida para ser entregue no primeiro semestre de 2015. O governador Tarcísio apontou que contratempos no contrato e escassez de recursos foram fatores determinantes para os atrasos. Além disso, problemas técnicos relacionados à eletrificação também impactaram o cronograma da obra.

Em um anúncio recente, Tarcísio informou que o governo iniciou na última sexta-feira (24) um estudo de viabilidade para a extensão da linha até Parelheiros, também localizado no extremo sul paulista.