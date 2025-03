Governo de SP firma parceria para utilizar aplicativo no combate à dengue

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) firmou uma carta de compromisso com o The Human Project, uma Organização Não Governamental (ONG) para a implementação de um projeto-piloto de combate à dengue. A iniciativa prevê o uso do aplicativo gratuito CLIC, com tecnologia georreferenciada, para que crianças e adolescentes possam mapear e monitorar possíveis focos do mosquito transmissor da doença.

Quatro municípios paulistas vão participar da iniciativa, que entrará em fase de testes ainda neste semestre: São Bernardo do Campo e Guararema, na Grande São Paulo; Santa Bárbara d’Oeste, na região de Campinas; e Marília, no Centro-Oeste Paulista.

A estratégia utiliza o aplicativo CLIC, uma ferramenta gamificada que permite o registro fotográfico e georreferenciado de potenciais criadouros do mosquito. As informações poderão ser coletadas diretamente pelo usuário, que terão acesso a uma plataforma semelhante a um jogo educativo, e encaminhadas aos agentes municipais de endemias, responsáveis pelo controle epidemiológico. Além do mapeamento, o aplicativo incentiva os usuários a eliminarem os focos identificados.

O anúncio ocorreu no último dia 27 com a presença da secretária de Estado da Saúde em exercício, Priscilla Perdicaris; da coordenadora em Saúde da Coordenadoria do Controle de Doenças, Regiane de Paula; da diretora do Grupo de Vigilância Epidemiológica, Tatiana Lang; da coordenadora do programa de Saúde Digital Paulista, Cristina Balestrin; do co-fundador do The Human Project, Saulo Faria; além de prefeitos e secretários municipais das cidades participantes.

“Hoje, na Secretaria de Estado da Saúde, demos um passo importante no combate à dengue. Em parceria com quatro municípios da região, foi assinada uma carta de compromisso para implementar o projeto-piloto, que utiliza a gamificação para engajar a população na eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti”, contou Priscilla Perdicaris.

Em São Paulo, a iniciativa, já implantada em Sergipe, incentivará a população a identificar e eliminar possíveis focos de dengue em suas casas. Essa iniciativa é crucial no combate à doença, já que cerca de 75% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas.

“Essa parceria é fundamental. Com o apoio de todos os envolvidos, vamos aprimorar o aplicativo, incorporando novas funcionalidades, além de incentivar a participação de alunos em atividades pedagógicas para fortalecer o engajamento nas escolas”, explica Saulo Faria, um dos fundadores do The Human Project.

O The Human Project tem como objetivo a construção de tecnologias sociais para enfrentar os principais fatores que contribuem para o ciclo da pobreza, com foco nas áreas de educação básica, saúde e educação empreendedora.