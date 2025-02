Mutirão contra a dengue em São Bernardo intensifica combate nos bairros com maior número de casos

Em atenção ao combate à dengue, a Prefeitura de São Bernardo fará neste sábado (22/2) mais um mutirão especial para intensificar as ações em bairros com maior incidência de casos da doença. Repetindo a grande mobilização que foi realizada em 8 de fevereiro, 30 agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vão percorrer as ruas do Taboão e Assunção, locais com concentração de notificações de ocorrências.

Das 8h às 12h, os agentes irão atuar nas ruas para realização de bloqueio mecânico casa a casa, incluindo a remoção de focos larvários e intensificação das visitas domiciliares. Se necessário, será realizado bloqueio químico, com aplicação de inseticidas e larvicidas, utilizando nebulizador veicular e drone para pulverização de inseticidas biológicos contra larvas e mosquitos em áreas de difícil acesso.

“Essas ações têm como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e incentivar hábitos saudáveis, como a limpeza regular do entorno das residências e a eliminação de focos do mosquito”, afirmou o prefeito Marcelo Lima. “A nossa equipe está muito empenhada, com força total, para vencermos essa batalha”, completou o chefe do Executivo municipal.

O secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn, explicou que São Bernardo tem atuado em diferentes frentes contra a dengue. “O mutirão é muito importante, estamos com vacinação contra a dengue, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos na UPA Alves Dias e no PA Taboão, temos testes rápidos nas UBSs e nas UPAs, ou seja, um ciclo completo de prevenção, de acompanhamento, de diagnóstico e notificação, para que a gente possa lidar da melhor forma possível e não termos uma emergência sanitária na cidade”, concluiu.

SINAIS E SINTOMAS

A dengue é uma doença viral aguda, caracterizada por febre alta (39°C a 40°C), dor de cabeça intensa, dores musculares e articulares, prostração e dor atrás dos olhos. Embora a maioria dos casos seja leve e autolimitada, algumas pessoas podem desenvolver formas graves da doença, com risco de óbito. A quase totalidade dos óbitos por dengue é evitável, sendo fundamental a qualidade da assistência e a organização da rede de saúde.

Todo indivíduo com febre repentina (39°C a 40°C) e pelo menos duas das seguintes manifestações deve procurar imediatamente um serviço de saúde: dor de cabeça, prostração, dores musculares e/ou articulares e dor atrás dos olhos.