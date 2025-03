Governo de SP faz força-tarefa em 28 municípios com maior incidência de dengue

O Governo de São Paulo concluiu na última semana a força-tarefa em 28 municípios para intensificar o combate à dengue. Liderada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), a força-tarefa promoveu ações de mobilização e intensificação das medidas de prevenção e controle em municípios e regiões com maior incidência e letalidade de casos de arboviroses.

As visitas técnicas fazem parte de uma série de ações estratégicas do Governo de SP com prefeitos e secretários municipais em todo o território paulista.

A força-tarefa contra a dengue reuniu representantes da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), da Coordenadoria de Regiões de Saúde (CRS), dos Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVE), dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS).

“Nós focamos principalmente nos municípios com maior incidência e letalidade no Estado de São Paulo. Fomos até essas regiões para entender de perto o que estava acontecendo, especialmente em relação ao controle de vetores, ao manejo clínico dos pacientes e à organização dos serviços”, ressalta Regiane de Paula, coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças.

A SES monitora, de forma contínua, o cenário da dengue e outras arboviroses no estado, considerando indicadores importantes para a avaliação do comportamento da epidemia. Os resultados e os municípios em emergência são constantemente atualizados e disponibilizados por meio de boletins e painéis informativos no portal dengue.saude.sp.gov.br.

Os municípios que receberam a iniciativa nos meses de fevereiro e março foram: São José do Rio Preto, Gastão Vidigal, Monções, Uburana, Mendonça, Orindiúva, Fernandópolis, Nova Canaã Paulista, Santana da Ponte Pensa, Aspásia, Santa Salete, Jaboticabal, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Tatuí, Salto, Itu, Conchas, Porto Ferreira, Descalvado, Ibipitanga, Matão, Campos Novos Paulista, Tupã, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Bragança Paulista e São Paulo.

IGM SUS Paulista

Em janeiro deste ano, o Governo de São Paulo anunciou a criação do COE de combate ao Aedes aegypti e a antecipação de R$ 228 milhões do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal) aos 645 municípios do Estado.

Decreto de emergência para dengue

O Governo de São Paulo decretou emergência em saúde pública no Estado, em razão da epidemia por dengue. A medida foi anunciada pelo secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, durante reunião do Centro de Operações de Emergências (COE) para as arboviroses, na capital paulista.

O secretário também anunciou o aumento do financiamento para internações de pacientes com dengue. O acréscimo de 20% no teto MAC (Média e Alta Complexidade) impacta diretamente na assistência prestada pelos hospitais e unidades de saúde conveniadas ao SUS em todas as regiões do Estado.

Outra medida anunciada pela Pasta foi o investimento de R$ 3 milhões na aquisição de 100 novos equipamentos de nebulização portátil e mais 10 de nebulização ambiental. Ao todo, o Governo de SP disponibiliza 730 máquinas portáteis e 55 pesadas para o combate ao mosquito transmissor da dengue.

Diante do cenário epidemiológico, a SES investiu, ainda, na aquisição de medicamentos, como sais de reidratação oral, soro fisiológico e antitérmicos para o tratamento de pacientes. A Pasta reforçou o estoque com 32 milhões destes itens para apoiar municípios que enfrentam dificuldade no abastecimento das unidades de saúde.