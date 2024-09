Governo de SP entrega 239 casas a moradores da Favela Marte, em São José do Rio Preto

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), entrega 239 moradias definitivas para os moradores da antiga Favela Marte, no município de São José do Rio Preto, na próxima sexta-feira (27). O empreendimento, denominado Marte – Santa Catarina, faz parte do projeto Favela 3D em parceria com a Prefeitura do município e a ONG Gerando Falcões, que além de construção das casas, resultou na urbanização e regularização do núcleo. O investimento estadual na iniciativa foi de R$ 47,7 milhões.

A união de esforços entre gestão estadual, municipal e terceiro setor resultou em uma grande requalificação no espaço urbano. Dessa forma, a intervenção conjunta garante o reassentamento habitacional de todos os moradores da comunidade, transformando a última favela existente em São José do Rio Preto em um núcleo desenvolvido, digno e seguro.

As unidades habitacionais foram construídas pela CDHU, e as moradias têm sete tipologias diferentes, a depender da configuração familiar, com tamanhos que variam de 32 m² a 50 m². Coube à gestão municipal a desapropriação do terreno e à ONG Gerando Falcões a terraplanagem e o pagamento do aluguel durante o período de desenvolvimento de projetos e da realização das obras.

Além da construção de moradias, foram feitas obras de infraestrutura, como do sistema de abastecimento de água e esgoto, drenagem e pavimentação, até então inexistentes no bairro.

A urbanização prevê, ainda, a oferta de serviços e equipamentos públicos de saúde, educação, capacitação profissional e acompanhamento social. Entre as obras que têm sido executadas pelo Estado, está a Praça da Cidadania, que será um ponto de encontro para convivência, debates e apresentações culturais. O equipamento, de 386 m², será composto de duas salas multiuso, escolas de gastronomia, informática, moda e arte, beleza e bem-estar, horta, lavanderia, Banco do Povo, entre outros, com investimento estadual de R$ 2,7 milhões.

Além da Praça da Cidadania, a Companhia atua também na construção de imóveis comerciais. Serão entregues, em breve, nove edificações com 16 salas comerciais acopladas, sendo investidos R$ 804,6 mil, garantindo, dessa forma, a renda de muitas famílias que, anteriormente, já possuíam comércios na região.

Desde o início de 2023, o programa Casa Paulista, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), entregou 4.233 moradias na Região Administrativa de São José do Rio Preto, sendo 1.742 unidades produzidas pela CDHU e 2.491 via Carta de Crédito Imobiliário (CCI), totalizando um investimento estadual de R$ 358,4 milhões. Há em produção ainda mais 4.099 unidades habitacionais, com investimento de R$ 133,2 milhões.

Na região, no mesmo período, 6.772 moradias foram regularizadas pelo mesmo programa, sendo investidos R$ 26,4 milhões. Há também em produção 866 títulos, com investimento estadual de R$ 3,3 milhões.

Especificamente na cidade de São José do Rio Preto, foram entregues 1.343 unidades habitacionais, sendo investidos R$ 61,3 milhões. Além disso, a gestão estadual regularizou 1.761 moradias, totalizando um investimento de R$ 6,8 milhões.