Governo de SP cria selo de certificação para produtos artesanais

A cadeia de produtos artesanais do Estado de São Paulo ganhou um selo de certificação que garante, para além da segurança de consumo, o alto valor agregado dos produtos artesanais.

Por meio de portaria da Defesa Agropecuária paulista e da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios, a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento concedeu, nesta segunda-feira (02/09), o selo para todos os estabelecimentos artesanais reconhecidos pelo Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP). O lançamento ocorreu em Campinas, durante a celebração dos 26 anos da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo.

O Selo de Qualidade dos Produtos Artesanais de São Paulo será composto por quatro dígitos, seguindo uma ordem sequencial e cronológica de obtenção do registro de produto junto ao CIPOA. A iniciativa visa incentivar o desenvolvimento da cadeia produtiva dos produtos artesanais, concedendo o selo de forma gratuita. O selo pode ser incorporado ao rótulo comercial do produto artesanal.

“Criamos o selo para atender aos produtores artesanais paulistas, que são os que mais precisam de reconhecimento e certificação. Uma medida como essa garante maior rentabilidade, quando chancelamos o valor desse tipo de produção”, observa o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

Enquanto o registro no SISP oficializou a profissionalização dos produtores artesanais, gerando novas oportunidades de mercado, o selo de Qualidade deve agregar valor aos produtos, destacando a alta qualidade empreendida nos artesanais.

“É uma cadeia que trabalha com foco no qualitativo. Cada produto vendido tem sua especificidade. Dessa forma, o selo tende a agregar justamente nesse diferencial do segmento artesanal”, completa Piai.

Atualmente, já são 113 estabelecimentos artesanais registrados no SISP Artesanal nas cadeias de carne, de mel, de ovos, de pescados e de leite, colocando SP como o 2º estado com maior número de estabelecimentos artesanais, e pretende atingir a primeira posição nos próximos meses.

SISP Artesanal

Com a atualização da legislação de registro dos produtores artesanais, em 2023, o número de estabelecimentos registrados cresceu significativamente. A média de registros emitidos por ano antes da legislação ser atualizada era de menos de 2 estabelecimento por ano. Após a modernização, o número, no mesmo período, chegou a 60 estabelecimentos.