Governo de SP cria distrito turístico de Santos e anuncia investimentos para o Museu Ferroviário

O Governo de São Paulo lançou nesta quinta-feira, 13, o Distrito Turístico de Santos, o 7º do Estado, composto por áreas estratégicas como Centro Histórico – Valongo, Vila Belmiro e Mercado Municipal. A cerimônia aconteceu na Praça José Bonifácio, na presença do governador Tarcísio de Freitas, que simbolicamente transferiu, neste dia, o gabinete para Santos; do secretário de Turismo e Viagens de SP, Roberto de Lucena; do prefeito do município, Rogério Santos e demais autoridades.

A ação impulsiona o desenvolvimento da região com investimentos de cerca de R$ 2,2 bilhões na região; retrofit de 173 prédios históricos e recuperação do Mercado Municipal, segundo estimativa do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET). Além da assinatura de criação do distrito, o governador Tarcísio de Freitas também autorizou R$ 9 milhões, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens de SP, para acervo e estruturação do Museu Ferroviário de Santos, no cais do Valongo, e assinou um projeto de lei que institui a Rota do Cicloturismo da Mata Atlântica.

“É uma alegria estar em Santos para anunciar o distrito, uma ferramenta que vai atrair investimentos para o município e a Baixada, impulsionando o desenvolvimento de toda a região”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

A organização como distrito promove condições favoráveis para se criar um território seguro e sustentável a partir de corredores turísticos, com potencial para movimentar cerca de R$ 12,5 bilhões em todo o Estado de SP até 2030, de acordo com o CIET. Já foram criados os distritos turísticos do Centro de São Paulo, o primeiro urbano do país; o da Mata Atlântica, o primeiro ecológico; o de Olímpia, que aposta nas águas termais; o de Serra Azul, com seus parques de diversão; o de Iguape, pelo enorme patrimônio histórico e ambiental e o de Andradina, com seu parque aquático.

“Com o principal porto do hemisfério sul, Santos esbanja potencial turístico e nos orgulha por equilibrar um cotidiano agitado com momentos de tranquilidade à beira-mar”, disse Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP. O atual patrimônio histórico de Santos inclui a Linha Turística do Bonde, o Museu do Café, a Estação Ferroviária do Valongo, o Museu Pelé, entre outros.

Distrito Turístico de Santos

Iniciativa da Prefeitura em parceria com a Secretarias de Turismo e Viagens de SP, o novo distrito tem o apoio da Secretaria de Cultura; Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; Infraestrutura e Logística; da Associação Comercial, do Santos F.C. e do Santos Convention Bureau no Conselho. O distrito tem um modelo de organização com foco na atração de investimentos públicos e privados, gerando benefícios econômicos, fiscais e de crédito, além de aumento no fluxo de turistas. A Secretaria lançou um manual de boas práticas para distritos turísticos e criou um fórum permanente para reunir e divulgar soluções para desafios de infraestrutura, incentivos econômicos e aprofundamento de políticas públicas.

Museu Ferroviário de Santos

Com investimentos de cerca de R$ 9 milhões, serão implantados cerca de 700 metros de vias no Armazém 1, do Cais do Valongo. O local terá equipamentos que vão permitir o trânsito de uma linha para outra, assegurando a continuidade da via e restauro de locomotivas, vagões e itens ferroviários de interesse histórico. O legado ferroviário de Santos tem uma importância histórica para o Estado de SP. O Complexo da Estação Ferroviária de Santos, tombado pelo patrimônio histórico, representa o marco zero para a implantação do traçado da ferrovia no Estado. A Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, antiga São Paulo Railway, é pioneira por ser a primeira linha ferroviária paulista, eixo estrutural de transporte decisivo para conexão do litoral e o interior do Estado de São Paulo.