Governo de SP concede Ordem do Ipiranga ao Arcebispo Metropolitano Odilo Scherer

O governador Tarcísio de Freitas entregou na noite desta terça-feira (1), na Sala São Paulo, na capital, a Ordem do Ipiranga ao Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo. A honraria é a mais elevada concedida pelo Estado de São Paulo e é entregue a cidadãos, brasileiros ou estrangeiros, em reconhecimento aos serviços prestados ao povo paulista e também por méritos pessoais. O evento também celebra os 70 anos da Catedral Metropolitana de São Paulo.

“Para nós é uma alegria especial, celebrar a nossa Catedral, que é uma referência para a cidade de São Paulo e marca a presença da Igreja na nossa cidade. A história de São Paulo começa no Pateo do Collegio e tem a ver com a evangelização”, afirmou o governador. “E hoje nós temos a oportunidade de homenagear Dom Odilo, que tem uma trajetória muito bonita na Igreja, já passou por várias missões e empresta para nós competência, talento, profissionalismo, dedicação e amor ao próximo”, completou Tarcísio.

Dom Odilo Scherer recebeu a honraria estadual no grau Grâ-Cruz, o mais elevado da Ordem do Ipiranga. A comenda tem outros quatro graus: Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

Nomeado para a Arquidiocese de São Paulo, a maior do Brasil, em março de 2007, Dom Odilo Scherer nasceu no Rio Grande do Sul em 1949 e foi ordenado padre em 1976, no Paraná, onde foi criado. Antes de assumir a Arquidiocese, foi oficial da Congregação para os Bispos, na Itália, Bispo Auxiliar de São Paulo e Secretário-geral da CNBB. Atualmente, é também Grão-Chanceler da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e presidente do Conselho Superior da Fundação São Paulo.

“Agradeço a essa homenagem prestada no 70º aniversário da Catedral Metropolitana, uma referência religiosa, mas também cívica e cultural da cidade. Agradeço também pela honraria recebida por esse tempo em que estou em São Paulo. São quase 23 anos participando da vida da cidade”, afirmou Dom Odilo Scherer.

Sobre a Ordem do Ipiranga

Instituída em junho de 1969, a honraria faz referência à Independência do Brasil, ocorrida em solo paulista. O lema da Ordem é a frase de Dom Pedro: ‘Independência ou Morte’. A primeira outorga ocorreu em 8 de janeiro de 1970.

O Grão-Mestre da Ordem é o governador Tarcísio de Freitas, cuja insígnia é a Grã-Cruz. Já o Chanceler é o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima.

Atualmente, há mais de 140 honrarias reconhecidas pelo Estado de São Paulo. Além da Ordem do Ipiranga, o Governo de São Paulo concede comendas como a Medalha dos Bandeirantes, o Colar Ibrahim de Almeida Nobre, a Medalha Mário de Andrade, o Prêmio João Pedro Cardoso e a Medalha do Mérito Esportivo.