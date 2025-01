Governo de SP atrasa Bolsa Provão Paulista a estudantes da USP

O governo de São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), enfrenta críticas em relação ao atraso no pagamento do auxílio financeiro destinado a estudantes da Universidade de São Paulo (USP), conforme estabelecido pelo programa Provão Paulista.

A bolsa permanência, que oferece R$ 800 mensais, foi criada para apoiar graduandos em condições de vulnerabilidade socioeconômica, cujas famílias possuem uma renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo. Aproximadamente 450 alunos são beneficiados por esse auxílio, que deveria ter sido creditado no dia 20 de cada mês. Entretanto, até a última sexta-feira (24), o pagamento ainda não havia sido realizado.

Em resposta à situação, a Secretaria de Estado da Educação expressou seu pesar pelo atraso pontual ocorrido neste mês e informou que o depósito das bolsas para os alunos da USP está previsto para ocorrer na próxima segunda-feira (27).

Os estudantes que esperam pelo pagamento manifestam sua preocupação com as obrigações financeiras decorrentes do atraso, como o pagamento do aluguel, e relatam que não receberam explicações sobre o motivo da demora.

O programa Provão Paulista teve início com os pagamentos das bolsas em abril de 2024, com um investimento total previsto de R$ 64,8 milhões ao longo de 60 meses para apoiar os alunos da USP. Esse valor contempla o auxílio até 2029, considerando também a possibilidade de novos ingressos na universidade por meio do programa nos próximos anos.

Para continuar recebendo o benefício, os estudantes devem manter um desempenho acadêmico satisfatório, alcançando uma média semestral igual ou superior à nota mínima estipulada pela universidade em pelo menos 60% das disciplinas cursadas.

Além disso, os alunos precisam se registrar no Programa de Apoio à Formação e Permanência Estudantil da USP e apresentar documentação que comprove sua necessidade socioeconômica para se qualificar para o auxílio.

No lançamento do Provão Paulista em julho de 2023, o governador Tarcísio havia assegurado que a Secretaria da Educação se comprometeria a oferecer suporte financeiro para garantir a permanência dos aprovados nas três universidades estaduais: USP, Unicamp e Unesp. Enquanto as duas últimas já estão recebendo os auxílios conforme prometido, informações sobre atrasos em seus pagamentos ainda não foram divulgadas.