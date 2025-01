Governo de SP inaugura espaço cultural na capital com investimento de R$ 28 mi em obras

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou neste sábado (25), dia do aniversário de São Paulo, o novo equipamento cultural da cidade: a Estação CCR das Artes. As obras, que tiveram início em abril de 2024, contaram com investimento total de R$ 28 milhões, sendo R$ 13 milhões da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e R$ 15 milhões captados pela Lei Rouanet pela Fundação Osesp. A manutenção e naming rights pelos próximos três anos são do Grupo CCR, com investimento de R$ 15 milhões.

“São Paulo é uma cidade de cultura vibrante e que celebra hoje mais uma conquista cultural: a Estação CCR das Artes, que não podia estar abrigada em lugar melhor do que o Complexo Cultural Júlio Prestes. É um espaço que se agrega a um projeto de revitalização do centro que está em curso. No dia de ontem lançamos a consulta pública para o novo centro administrativo do governo do estado de SP, um investimento que vai transformar toda essa região. Parabéns, São Paulo, pela Estação CCR das Artes. Que venham música, dança e teatro”, comemorou o governador.

A Estação CCR das Artes ocupa o antigo saguão da Estação Júlio Prestes e conta com plateia para até 543 pessoas e palco com 160m², ambos modulares. O projeto arquitetônico, desenvolvido por Nelson Dupré, também responsável pelo restauro da Sala São Paulo, integra o espaço ao Complexo Cultural Júlio Prestes, que reúne a Sala São Paulo, a EMESP Tom Jobim, a São Paulo Escola de Dança, a Pina Estação, o Memorial da Resistência e a Secretaria da Cultura.

“Esse presente do Governo de SP para a cidade, em seu aniversário, reforça o compromisso da gestão em valorizar o centro de São Paulo, atraindo mais pessoas e ampliando a oferta de programação cultural na região. Com palco e plateia modulares, é um espaço que vai poder receber eventos e atrações para todos os públicos”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Com vocação artística versátil, a Estação CCR das Artes terá programação voltada para música clássica e popular, dança, teatro, literatura e cinema, além de atividades educacionais.

“A entrega desse novo espaço, plural e dedicado às artes, é mais um passo da Fundação Osesp na sua vocação de prover cultura de qualidade e acessível a São Paulo e ao país”, afirma o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Osesp, Pedro Parente.

“Com uma programação cultural eclética, a Estação CCR das Artes tem como missão formar novas plateias, atingindo um público bastante amplo. Além disso, a requalificação deste espaço contribui para a revitalização do Centro de São Paulo e valoriza a Estação Júlio Prestes, um patrimônio histórico da capital paulista e do Brasil”, afirma o CEO do Grupo CCR, Miguel Setas.