Governo de SP amplia rede de apoio contra drogas com novo Espaço Prevenir

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), inaugurou, nesta quarta-feira (19), a sexta unidade do Espaço Prevenir, agora no Centro Integrado de Cidadania (CIC) Campos Elíseos, no centro da capital. O evento marcou também a assinatura de um Protocolo de Intenções entre a SEDS, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca), a Secretaria de Educação e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

O evento contou com a presença do vice-governador, Felício Ramuth, da secretária da pasta, Andrezza Rosalém, do secretário de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, da reitora da Unifesp , Raiane Assumpção, e de outras autoridades.

“A união de esforços, representada pelo protocolo que foi assinado hoje, vai resultar na maior iniciativa de prevenção ao uso de drogas que o Estado de São Paulo já presenciou”, disse o vice-governador, Felício Ramuth. “Para que possamos oferecer o apoio e a estrutura necessários às pessoas em situação de vulnerabilidade, o Estado de São Paulo continuará empenhado e motivado para transformar a vida dessas pessoas”, concluiu.

Protocolo de Intenções: união de forças pela prevenção

O Protocolo de Intenções firmado entre SEDS, Condeca, Secretaria de Educação e Unifesp visa a implantação do Sistema Estadual Integrado de Prevenção ao Uso de Drogas e Violência Contra Crianças, Adolescentes e Suas Famílias. Os parceiros se comprometem a elaborar planos de trabalho conjuntos para fortalecer as ações de prevenção em todo o estado.

Espaço Prevenir: cuidado e prevenção no CIC Campos Elíseos

A nova unidade funcionará dentro do Centro Integrado de Cidadania (CIC) Campos Elíseos, serviço da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania. Para a implantação, foram investidos R$ 650 mil, e, mensalmente, o serviço terá um custeio de R$ 50 mil. Assim como as demais unidades, o espaço tem a capacidade de atender 200 indivíduos referenciados por mês.

“O Espaço Prevenir é uma ação fundamental na prevenção ao uso de drogas”, disse o vice-governador, Felício Ramuth. “O Governo de São Paulo, junto com a sociedade civil, está empenhado em combater esse problema”, afirma.

Inédito desta gestão, o Espaço Prevenir conta com uma equipe multidisciplinar que atua para fortalecer os vínculos familiares, criar redes de apoio e cuidado, além de apoiar, na recuperação e prevenção de recaídas, pessoas com transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas.

“O Espaço Prevenir é um serviço de cuidado e proteção para crianças, adolescentes e famílias, com foco na prevenção ao contato com drogas”, explica a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém. “Também acolhe e atende ex-acolhidos, oferecendo suporte terapêutico para evitar recaídas”, destaca.

No serviço, são realizadas diversas atividades como dinâmicas psicossociais, terapia, consultas com psicólogos, programas culturais e de lazer, além de orientação profissional para facilitar a inserção no mercado de trabalho. Os familiares também são instruídos sobre como agir em relação ao ente atendido.

Além da nova unidade na capital, o Espaço Prevenir já está presente em Bauru, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.