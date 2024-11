Governo de SP inaugura Espaço Prevenir em Bauru

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), inaugurou nesta quinta-feira (14), em Bauru, mais uma unidade do Espaço Prevenir, a quinta do estado. O serviço é voltado às pessoas com transtornos pelo uso de substâncias psicoativas e seus familiares. A inauguração contou com a presença da secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, da prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, e de outras autoridades.

“Como poder público, entendemos que investir em políticas de prevenção é fundamental. O governador, Tarcísio de Freitas, e o vice-governador, Felicio Ramuth, entendem que a questão da dependência de substâncias psicoativas é sensível e assola não só o estado de São Paulo, mas todo o país. Por isso, temos trabalhado para a expansão deste tipo de serviço na capital e no interior”, disse Rosalém.

No Espaço Prevenir, uma equipe multidisciplinar atua para fortalecer os vínculos familiares, criar redes de apoio e cuidado, além de apoiar, na recuperação e prevenção de recaídas, pessoas com transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas.

“Estamos gratos ao Governo do Estado por trazer para cá um equipamento como o Espaço Prevenir. Ao amparar pessoas com transtornos por uso de substâncias psicoativas e suas famílias, teremos resultados importantes para nosso município”, afirmou a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim.

No serviço, são realizadas diversas atividades como dinâmicas psicossociais, terapia, consultas com psicólogos, programas culturais e de lazer, além de orientação profissional para facilitar a inserção no mercado de trabalho. Os familiares também são instruídos sobre como agir em relação ao ente atendido.

“Durante todo o processo terapêutico, os parentes das pessoas com transtornos por uso de substâncias psicoativas também adoecem e precisam de apoio. Desse modo, oferecer um atendimento contínuo para prevenção de recaídas junto aos familiares é essencial”, ressaltou a coordenadora de Políticas Sobre Drogas da SEDS, Eliana Borges.

Com a inauguração de Bauru, o Espaço Prevenir expande sua atuação no estado, que já conta com unidades em São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e na capital paulista.