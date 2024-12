Espaço Prevenir chega a cerca de mil atendidos com inauguração de sua quinta unidade

O Governo de SP já atendeu cerca de mil pessoas desde o início da atual gestão no Espaço Prevenir, serviço de portas abertas voltado às pessoas com transtornos pelo uso de substâncias psicoativas e seus familiares. Criado em 2023, o Espaço Prevenir conta atualmente com cinco unidades em todo o estado: São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, capital (no bairro do Tatuapé) e Bauru, inaugurada recentemente.

O atendimento conta com uma equipe multidisciplinar que atua para fortalecer os vínculos familiares, criar redes de apoio e cuidado, além de auxiliar na recuperação e prevenção de recaídas de pessoas com transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas.

“Atuar na prevenção de recaídas e oferecer apoio também aos familiares dessas pessoas é o que diferencia e torna essa metodologia tão especial. Nosso objetivo é expandir ainda mais o Espaço Prevenir na capital e no interior”, afirma Andrezza Rosalém, secretária estadual de desenvolvimento social.

No serviço, são realizadas diversas atividades, como dinâmicas psicossociais, terapia, consultas com psicólogos, programas culturais e de lazer, além de orientação profissional para facilitar a inserção no mercado de trabalho. Os familiares também são instruídos sobre como agir em relação ao ente atendido.

O serviço foi desenvolvido por meio da articulação entre a Política Estadual de Assistência Social com a Política Estadual sobre Drogas na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.