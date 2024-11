Governo de SP abre licitação para R$ 13,3 bi em concessões ferroviárias

O Governo de São Paulo, sob a administração de Tarcísio de Freitas, deu um passo significativo ao autorizar a abertura de licitação para a concessão das linhas 11-coral, 12-safira e 13-jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Esta medida, que inclui o Expresso Aeroporto conectando a zona oeste paulistana ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, é parte de um edital divulgado recentemente na Imprensa Oficial do Estado. O investimento estimado é de R$ 13,3 bilhões, com contrato válido por 25 anos.

A concessão das três linhas integra o Lote Alto Tietê e prevê uma expansão de 22,6 km e a construção de dez novas estações. Com isso, espera-se dobrar o número diário de passageiros, atingindo 1,3 milhão de usuários. Atualmente, as linhas já em operação sob concessão privada, como a 8-diamante e a 9-esmeralda administradas pela ViaMobilidade, enfrentaram investigações por falhas e acidentes. Um acordo de R$ 786 milhões foi fechado para evitar processos judiciais.

Além disso, a linha 7-rubi também passou à iniciativa privada sob a parceria público-privada (PPP) para o Trem Intercidades, que conectará São Paulo a Campinas. O consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos venceu a concessão por 30 anos, apesar de desafios judiciais.

Com esse novo pacote de concessões, apenas a linha 10-turquesa permanece sob administração pública, mas há planos para sua privatização futura. Este movimento estratégico faz parte do projeto da linha 14-onix entre Santo André e Guarulhos. As extensões previstas incluem melhorias significativas nas linhas 11-coral, 12-safira e 13-jade, ampliando assim a infraestrutura ferroviária da região metropolitana.

Essas ações refletem o compromisso do governo paulista em modernizar e expandir o transporte ferroviário na região, visando melhorar a mobilidade urbana e atender à crescente demanda populacional.