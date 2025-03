 Governo de SP abre edital para o Revelando SP 2025

O Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, abre, nesta segunda-feira (10), o edital de chamamento público para o Revelando SP 2025, maior programa de difusão e valorização da cultura tradicional paulista. Com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), o evento é organizado em um festival no qual os municípios são representados por suas tradições.

O edital é voltado às prefeituras paulistas, que podem inscrever representantes da cultura local nas áreas de artesanato, culinária e manifestações artístico-culturais. Cada município pode indicar até 16 representações, somando as três categorias. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do edital, até segunda-feira, dia 31 de março. Os resultados serão divulgados no dia 25 de abril.

“O Revelando SP, iniciativa crucial para a valorização e preservação das tradições culturais do Estado, não apenas enaltece as expressões artísticas e culturais de cada município, mas também reforça a identidade paulista. O programa fomenta o intercâmbio de experiências entre comunidades e cria novas oportunidades para artistas e produtores locais. Este edital celebra e divulga a riqueza da cultura paulista, consolidando o compromisso do Governo do Estado com a economia criativa”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Assim como em 2024, o Revelando SP passará por cinco cidades esse ano, sempre com entrada gratuita. Com investimento que ultrapassa R$ 12 milhões, a expectativa é que o programa contemple mais de 150 municípios e atraia mais de 230 mil pessoas nesta temporada.

Cronograma do edital

Inscrições: de 10 a 31 de março neste link: Link

Seleção: de 31 de março a 22 de abril

Divulgação: até 25 de abril

Prazo para envio do ofício de confirmação das prefeituras: em até 7 (sete) dias corridos após a publicação do resultado

Prazo para envio de documentação e informações dos expositores selecionados: até 7 (sete) dias corridos após a solicitação