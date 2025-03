Inscrições abertas para o Revelando SP 2025

Na última segunda-feira (10), foi divulgado o edital para a participação no Revelando SP 2025, um evento que reúne expositores de diversas cidades do estado de São Paulo, com o intuito de apresentar produtos artesanais, gastronomia típica, danças e músicas regionais.

As inscrições estão abertas até 31 de março, permitindo que os municípios paulistas acessem o site oficial para inscrever representantes da cultura local. Cada cidade pode indicar até 16 participantes em três categorias distintas. Após o encerramento do período de inscrições, entre os dias 31 de março e 22 de abril, a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) será responsável pela seleção dos participantes, cujo resultado será divulgado em 25 de abril. O festival é uma realização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado.

No ano anterior, os trabalhos apresentados pelos participantes ocorreram em localidades como Barretos, Iguape, Presidente Prudente, São José dos Campos e na capital paulista, sempre com entrada gratuita. O Revelando SP é um evento tradicional, realizado há mais de três décadas, já tendo alcançado mais de 60 edições. Para este ano, está previsto um investimento de R$ 12 milhões, com a participação de representantes de 150 municípios e um público estimado em 230 mil pessoas.

“O Revelando SP é uma iniciativa fundamental para a valorização e preservação das tradições culturais do nosso estado. Ele não apenas destaca as expressões artísticas e culturais de cada município, mas também reforça a identidade paulista. O programa promove o intercâmbio de experiências entre comunidades e abre novas oportunidades para artistas e produtores locais. Este edital é uma celebração e uma divulgação da riqueza da cultura paulista, reafirmando o compromisso do governo do estado com a economia criativa”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.