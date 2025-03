Mãos e Mentes Paulistanas impulsiona artesanato em SP com feiras gratuitas

A Prefeitura abriu as inscrições para os interessados em participar das feiras de artesanato do Mãos e Mentes Paulistanas, programa de fomento ao setor com ações de acesso ao mercado de trabalho e capacitação com cursos de qualificação empreendedora. Os credenciados no programa têm até a próxima quarta-feira (12) para se cadastrar e participar do sorteio de vagas para feiras em todas as regiões da capital.

Os eventos são gratuitos e o programa disponibiliza barracas para que os participantes apresentem seus produtos ao público. Serão ofertadas mais de 400 vagas para um total de 44 feiras que acontecerão durante o mês de abril em logradouros públicos, como parques, praças e mercados.

Sorteios ao vivo

A participação é gratuita e, para se candidatar, o empreendedor deve ser credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas; vender apenas peças de própria autoria; ter certificado de uma das turmas de 01 a 15 ou concluído os cursos “Modelagem de Negócios” e “Planejamento de Coleção” da qualificação empreendedora do programa, assim como ter a disponibilidade de estar presente no evento durante todo o período de realização.



A seleção para cada uma das feiras é feita por sorteios ao vivo, transmitidos no canal do programa no YouTube.

Locais

As feiras ocorrerão em todas as regiões da capital como Sacolão da Freguesia do Ó, Largo do Clipper, Parque Cidade de Toronto, Bairro de Santana e Parque Pinheirinho d’Água (Zona Norte); Mercadão das Flores e Parque Jardim das Perdizes (Zona Oeste), além do Parque Buenos Aires (Centro). O Mercadão Municipal de São Miguel Paulista e o Mercado Municipal da Penha, os parques Vila do Rodeio (Zona Leste), Severo Gomes e Cordeiro – Martin Luther King (Zona Sul) também fazem parte da lista, que também conta com as praças Antônio Prado, Ramos de Azevedo, da Sé e do Patriarca.



Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

Trata-se de um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da capital promovido por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Foi lançado em 2019 e tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade.

O Mãos e Mentes Paulistanas promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.



Atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa.



Serviço

Inscrição – Feiras de artesanato do mês de abril



Feira Parque Buenos Aires

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: 06, 13 e 27 de abril de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Buenos Aires

Endereço: Av. Angélica, 1500 – Higienópolis



Feira de Artesanato Praça Antônio Prado

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: de 07 a 11; 14 a 17; 22 a 25 de abril de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Praça Antônio Prado

Endereço: Praça Antônio Prado – Sé



Feira de Artesanato Praça do Patriarca

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: de 07 a 11; 22 a 25 de abril de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Praça do Patriarca

Endereço: Praça do Patriarca – Sé



Feira de Artesanato Praça Ramos de Azevedo

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: de 07 a 11; 14 a 17 de abril de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo – Sé



Feira de Artesanato Praça da Sé

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: de 07 a 11 de abril de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça da Sé – Sé



Feira de Artesanato Mercado Municipal da Penha

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: 12 e 13; 18 a 19; 26 e 27 de abril de 2025

Horário: 10h às 19h aos sábados e das 09h às 13h aos domingos

Vagas: 10 vagas

Local: Mercado Municipal da Penha

Endereço: Av. Gabriela Mistral, 160 – Penha de França



Feira de Artesanato Parque do Vila do Rodeio

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: 06 a 13 de abril de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Vila do Rodeio

Endereço: Rua Igarapé da Bela Aurora, 342 – Inácio Monteiro



Feira de Artesanato Mercado Municipal de São Miguel Paulista

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: 01 a 05; 07 a 12; 14 a 17; 22 a 26 de abril de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Mercado Municipal de São Miguel Paulista

Endereço: Avenida Marechal Tito, 567 – Cidade Nitro Operária



Feira de Artesanato Sacolão Freguesia do Ó

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: 12 e 26 de abril de 2025

Horário: 10h às 16h

Vagas: 10 vagas

Local: Sacolão Freguesia do Ó

Endereço: Avenida João Paulo I, 2107 – Jardim Maracanã



Feira de Artesanato Largo do Clipper

Inscrições até 4 e 12 de março pelo link

Datas do evento: 04 e 25 de abril de 2025

Horário: 11h às 18h

Vagas: 10 vagas

Local: Largo do Clipper

Endereço: Largo do Clipper – Vila Albertina



Feira de Artesanato Parque Cidade de Toronto

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: 06 e 27 de abril de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Cidade de Toronto

Endereço: Avenida Cardeal Motta, 84 – City América



Feira de Artesanato Bairro de Santana

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: 01 a 04; 07 a 11; 14 a 17; 22 a 25 de abril de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 5 vagas

Local: Bairro de Santana

Endereço: Cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Leite de Morais (ao lado da estação Santana do metrô)



Feira de Artesanato Parque Pinheirinho d’Água

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: 06 a 13 de abril de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Pinheirinho d’Água

Endereço: Estrada de Taipas, s/n – Jaraguá



Feira de Artesanato Parque Jardim das Perdizes

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: 06, 13 e 27 de abril de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Jardim das Perdizes

Endereço: Passagem Quatro, s/n – Água Branca



Feira de Artesanato Mercadão das Flores

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: 05, 12 e 26 de abril de 2025

Horário: 09h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Mercadão das Flores

Endereço: Rua Hayden, 105 – Vila Leopoldina



Feira de Artesanato Parque Severo Gomes

Inscrições até 12 de março pelo link

Data do evento: 06, 13 e 27 de abril de 2025

Horário: 10h às 16h

Vagas: 08 vagas

Local: Parque Severo Gomes

Endereço: Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta



Feira de Artesanato Parque Cordeiro – Martin Luther King

Inscrições até 12 de março pelo link

Datas do evento: 06, 18 e 21 de abril de 2025

Horário: 10h às 17h

Vagas: 10 vagas

Local: Parque Cordeiro – Martin Luther King

Endereço: Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre